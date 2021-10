Generácia Gold má 5 segmentov. Od Núdznych až po Milionárov

Segment Milionári

18.10.2021 (Webnoviny.sk) -Segmentácia je založená na identifikovaní obchodno-marketingového potenciálu Generácie Gold. Seniori boli do piatich segmentov rozdelení na základe dvoch hlavných kritérií. Prvým sú deklarované majetkové pomery. Druhým je kritérium vnútorného postoja k starnutiu. Toto subjektívne kritérium sme použili preto, lebo mnohé zahraničné štúdie dokázali, že tí ktorí zastávajú pozitívny postoj k vlastnému starnutiu, žijú v priemere o 7,5 roka dlhšie. Pre každý z piatich segmentov je k dispozícii široká paleta cenných údajov, ktoré sú voľne k dispozícii na www.mw50plus.sk . Stručný opis segmentov:Segment Milionári zahŕňa približne 22 000 ľudí a tvorí cca 2% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Deklarovaná hodnota ich majetku presahuje hodnotu 1 milión eur. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nerobia problém. Naopak, často ich vedia využiť ako príležitosť.Segment Majetkovo zabezpečení zahŕňa približne 176 000 ľudí a tvorí tak cca 16% Generácie Gold. Deklarovaná hodnota ich majetku zvyčajne presahuje hodnotu 100 000 eur a je menej ako jeden milión. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nespôsobujú vážnejší problém. Často ich vedia využiť ako príležitosti.Segment Obyčajní ľudia zrejúci zahŕňa približne 330 000 ľudí a tvorí tak cca 30% Generácie Gold. Deklarovaná hodnota ich majetku zväčša nepresahuje hodnotu 100 000 eur. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nespôsobujú vážnejší problém. Zväčša sa im vedia prispôsobiť.Segment Obyčajní ľudia starnúci zahŕňa približne 330 000 ľudí a tvorí tak cca 30% Generácie Gold. Deklarovaná hodnota ich majetku zvyčajne nepresahuje hodnotu 50 000 eur. Často je ešte nižšia. Nie sú spokojní so svojím životom, ani so svojou finančnou situáciou. Zmeny im spôsobujú vážnejšie problémy. Majú problém sa im prispôsobiť.Segment Núdzni zahŕňa približne 242 000 ľudí a tvorí tak cca 22% Generácie Gold. Hodnota ich deklarovaného majetku sa blíži k nule. Vôbec nie sú spokojní so svojím životom ani so svojou finančnou situáciou. Zmeny im spôsobujú vážne problémy. Nevedia sa im prispôsobiť."Zjednodušene sa dá povedať, že približne polovica Generácie Gold je spokojná so svojim životom. Druhá polovica naopak. Tá optimistická si môže pospevovať hit skupiny Elán z roku 1992 s malou úpravou textu: "Nie sme bez peňazí, máme krásnych sedem dní v týždni." Na druhej strane, negatívne vnútorné nastavenie voči starnutiu predstavuje aj objektívny problém. Ako vraví jeden z výskumov, na ktorý som narazil. Dôležité je aj to, čo od starnutia očakávame. Múdrosť alebo senilitu? Buďme opatrní, čo si myslíme. Lebo ak očakávame senilitu, tak si o 30% zvyšujeme možnosť poklesu pamäte."riaditeľ MW Promotion, marko@mwpromotion.sk : o9o4 7o7 oo7linkedin.com/company/mw50plus: Časopis ŽIVOTInformačný servis