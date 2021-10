Radíme: Vodiči, takto postupujte pri strete so zverou!

1. Aké nástrahy na cestách prináša so sebou jeseň?

2. Musíme si na zver dávať pozor aj cez deň alebo je riskantná len nočná jazda?

3. Ako vieme eliminovať riziko stretu so zverou?

4. Čo máme robiť po strete po nehode?

5. Mám nárok na poistné plnenie pri strete so zverou?

18.10.2021 (Webnoviny.sk) -V jesennom období by mali byť vodiči za volantom viac ostražití. S meniacou sa teplotou ovzdušia sa menia aj podmienky na vozovkách: "Ráno a už aj neskoro večer je tak chladno, že aj na suchom asfalte na letných pneumatikách sa môže šmýkať. Problémy spôsobuje aj nízko položené slnko, ktoré keď svieti vodičovi do očí, výrazne zhoršuje reakčný čas a rozhľad”, objasňuje motoristický novinár. No a v neposlednom rade je to aj zvýšený výskyt divej zvery pri vozovkách. "Počet škodových udalostí, ktoré sú spôsobené stretom so zverou, je každoročne pomerne rovnaký – v našej poisťovni ide o približne 300 takýchto prípadov. Zväčša sa jedná o poškodenia predných častí vozidla v závislosti od nárazu - nárazníky, mriežky chladiča, kapoty, ale aj čelné sklo," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.Zvieratá sú živé tvory, ktoré sa pohybujú počas celého dňa. Neraz sa z rôznou lesnou zverou môžeme stretnúť napríklad aj v okrajových častiach miest, či na otvorenom priestranstve. Samozrejme, pohyb zvery v noci je väčší, ale obozretný treba byť aj cez deň. "Zo svojich skúseností môžem povedať, že som sa už stretol s prebiehajúcim stádom srniek počas bieleho dňa, alebo so srnkou sediacou na teplom asfalte v podvečerných hodinách. Rovnako nebezpečné sú aj menšie tvory ako líška či zajac, pretože môžu narobiť na vozidle rovnako veľké škody”, dopĺňa Peter Mihálik."Vo všetkých prípadoch platí, že "menej je viac", teda menej rýchlosti a viac ostražitosti a to hlavne na miestach, kde cestu lemuje húština, stromy či les”, pripomína motoristický novinár. Dôležité je sledovať okraj vozovky, za tmy prezrádzajú zver svietiace oči. Je mimoriadne dôležité, aby cestári, ktorí sa starajú o okolie vozovky, pravidelne kosili trávu a strihali kríky, pretože prehľadná krajnica nám umožní rýchlejšie zareagovať.V jesennom období, pre ktoré sú typické okrem farebných lesov sychravé a hmlisté dni a noci, je základom po zrážke skontrolovať pasažierov, či nedošlo k zraneniam a v zápätí označiť miesto nehody tak, aby bolo pre ostatných vodičov za každého počasia v dostatočnej vzdialenosti viditeľné. "Pokiaľ je vozidlo havarijne poistené, treba privolať na miesto nehody dopravnú políciu, ktorá vyhotoví policajný zápis, ten je potrebný pri nahlásení škody v poisťovni. Zver je síce takpovediac účastníkom dopravnej nehody, ale potrebujete o tom aj dôkaz. Udalosť je potrebné nahlásiť aj príslušnému poľovníckemu združeniu, najmä pokiaľ ide o vysokú zver, alebo líšky, diviaky a medvede. Pomôcť vám s tým môžu privolaní policajti alebo, odporúčam obrátiť sa na tiesňovú linku 112”, radí P.Mihálik. So zvieraťom po zrážke nikdy nemanipulujte, pretože toto právo prináleží len užívateľovi poľovného revíru.Samozrejmosťou to je, pokiaľ máte uzatvorené havarijné poistenie. Nehodu je nutné nahlásiť poisťovni a pripojiť všetky príslušné dokumenty. Ak si na svoje auto nechcete uzatvárať havarijné poistenie, ale obávate sa takýchto nehôd, môžete využiť aj ďalšiu možnosť ako si uplatniť poistné plnenie, a tou je doplnkové poistenie k povinnému zmluvnému poisteniu. V rámci doplnkového poistenia "Stret so zverou” je vaše vozidlo chránené v prípade poškodenia alebo zničenia pri strete s divou zverou. Napríklad v poisťovni Union je výška poistného plnenia 2500 eur a na plnení škodovej udalosti sa podieľate spoluúčasťou vo výške 100, 200 alebo 300 eur.Informačný servis