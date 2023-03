Generácia Z udáva trendy módnemu biznisu, GLAMI inšpiruje jej štýlom naprieč generáciami

Výmena generácií ovplyvnila vývoj v módnom priemysle

13.3.2023 (SITA.sk) -Generácia Z ešte len do ekonomicky aktívneho veku vstupuje, v súčasnej dobe tak mileniáli logicky míňajú za módu viac. No vďaka sociálnym sieťam dominuje v udávaní trendov, inšpiruje aj globálne veľké módne značky. Tie prispôsobujú svoju ponuku, no i hodnoty a komunikáciu tak, aby sa Gen Z čo najviac priblížili, pretože v budúcnosti budú práve oni kľúčovou skupinou zákazníkov. "Táto zmena je už v módnom svete veľmi cítiť, najmä vďaka trendom na sociálnych sieťach, čo má za následok dopad na módny priemysel a ich ponuku, a tým aj na ponuku módneho e-commerce,” vysvetľuje brand manažérka GLAMI Eliška Hynková. Dáta GLAMI ukazujú, že viac ako 80 % generácie Z i mileniálov dáva prednosť kombinácii online nakupovania s návštevou kamenných obchodov. Necelá polovica žien z generácie Z si tak tovar najskôr prezrie na internete a následne ho ide vyskúšať a zakúpiť do obchodu. "Aplikovanie malých zmien, ktoré preukazujú integritu a porozumenie mladej generácii, bude mať veľký vplyv na nadviazanie kontaktu s týmito spotrebiteľmi a na predajné výsledky značiek a e-shopov v budúcnosti,” doplnila Eliška Hynková. Poďme si preto zrekapitulovať 5 aktuálnych módnych trendov, ktoré sa presadili vďaka generácii Z, no inšpirujú značky a ich zákazníkov naprieč generáciami a sezónami.Ďalšou novinkou je redefinícia pojmu štýl. Podľa módnej filozofie generácie Z nie je štýl v módnom prejave jednotlivca vôbec rozhodujúci. Kľúčová je osobnosť jednotlivca, teda schopnosť vyjadrovať ju prostredníctvom módy. Tak vznikol populárny pojem core (napríklad regencycore, cabincore, barbiecore a iné), ktorý v móde neodráža nič iné ako micro trendy vznikajúce na sociálnych sieťach, ktoré rezonujú s osobnosťou človeka a majú silnú vizuálnu identitu. Niektoré z nich majú veľmi krátku životnosť, ale niektoré sa stávajú dlhodobými trendmi.Generáciu Z neskutočne priťahuje a fascinuje éra začiatku nového milénia a všetko "staré" sa opäť dostáva do módy. Názov trendu sa viaže ku technickej chybe v segmente IT, ktorá na prelome milénia mala spôsobiť rozsiahly zmätok či dokonca kolaps v bankovom sektore a letectve. Napokon sa tak nestalo, no dnes sa Y2K skloňuje v módnom segmente a okrem generácie Z oslovuje aj generáciu 40+ svojou príjemnou nostalgiou 90. rokov a prelomu milénií. Estetika, ktorú vizuálne prezentujú Britney Spearsová, Christina Aguilera, Paris Hiltonová, Beyoncé a Destiny’s Child, taktiež filmové a seriálové hity ako Matrix či Sex v meste s ikonickou hlavnou predstaviteľkou Carrie Bradshawovou, prinavrátila na výslnie intenzívne farby módnych kúskov, rifle s nízkym pásom, UGG topánky, motýlie sponky, velúrové tepláky, zvonové legíny a ďalšie vychytené kúsky. Zaspomínajte na túto éru, príležitostí obliecť si outfity v štýle Y2K isto nájdete dosť.Generácia Z tiež nanovo definuje pojem pohodlie tým, že dôrazne odmieta módne symboly nepohody a očakávania módneho priemyslu a spoločnosti všeobecne o tom, ako by mala vyzerať každá žena. Jedným z týchto symbolov, ak nie tým najväčším, sú určite úzke džínsy, ktoré vystriedali pohodlné, široké, či už obľúbené rifle v strihu mom alebo boot cut. Užite si slobodu a pohodlie, ktorú tento trend priniesol, a objavte strih džínov, ktorý vám najviac svedčí a vyhovuje. Dopyt po širokých nohaviciach na GLAMI medziročne vzrástol o 17 %, čo potvrdzuje rozšírenie tohto trendu.Móda ulice bola vždy symbolom identity generácie a generácia Z sa postarala o to, aby boli v uliciach mesta zastúpené hodnoty a myšlienky inkluzivity, rozmanitosti a rovnosti. Svoj názor vyjadrujú prostredníctvom tričiek s grafickými vzormi, širokými (baggy) džínsami, oversized bielymi teniskami a, samozrejme, neprehliadnuteľnými viditeľnými a nápadnými ponožkami. Medzi módne doplnky patria vrstvy šperkov, klobúk a slnečné okuliare. No športové streetwear kúsky môžete kombinovať aj s luxusnými, skôr elegantnými značkami, výsledný outfit bude viac pôsobivý.Generácia Z si na jednej strane praje nakupovať od značiek, ktoré zdieľajú jej hodnoty, no jej nákupy sa nakoniec riadia predovšetkým trendami a výhodnými ponukami. A jedným zo spôsobov, ako spojiť udržateľnosť a dostupné ceny, je nakupovanie z druhej ruky v bazároch, second-handoch, či komunitných swapoch. Samozrejme, s novými módnymi úlovkami je potrebné zažiariť na Instagrame, TikToku a YouTube. Módny kolobeh sa tak neprestáva točiť a trendy cirkulujú, opakujú sa rýchlejšie, ako kedykoľvek doposiaľ.Ako vnímajú aktuálne módne trendy, ktoré prináša generácia Z, zástupcovia zvyšných generácií? "Osobne som si prešla rôznymi trendami aj obdobím experimentovania s módou, momentálne sa už trendami natoľko neriadim a dôležité sú pre mňa funkčnosť, praktickosť, pohodlie, ale aj udržateľnosť materiálov či etické hodnoty značky. Napriek tomu, že som mileniálka, takmer všetky tipy generácie Z sú mi preto blízke. Milujem módu 90-tych rokov a v second-handoch som počas štúdia v zahraničí nakupovala ešte keď to nebol tak rozšírený trend,” s úsmevom nám prezradila Babsy Jagušák Heribanová , moderátorka a módna influencerka povestná unikátnym štýlom a spoluprácou s mnohými lokálnymi dizajnérmi. Generačne ďalej je Zuzana Vačková, ktorá na sociálnych sieťach inšpiruje životným štýlom mnohé Slovenky. "K móde mám vďaka mojej hereckej profesii veľmi blízko a na javisku si veru užijem aj krásne róby, no v bežnom živote preferujem skôr športovo elegantný praktický štýl. Inšpiruje ma a často aj nastajluje moja dcéra Maruška, ktorá patrí do generácie Z. Samozrejme, vždy zvážim príležitosť, na ktorú sa obliekame, no také 90-te roky v štýle Spice Girls si pokojne na nás viem predstaviť," zamyslela sa nad aktuálnymi trendami generácie Z Zuzana Vačková , úspešná slovenská herečka, moderátorka a influencerka. Faktom je, že módne trendy dnes nie sú otázkou veku. Svedčia o tom štýlové seniorky v uliciach veľkomiest, ktoré sa od generácie Z inšpirovali a naučili nosiť široké džínsy či tenisky a streetwear kúsky.