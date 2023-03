Matovič chce v Michalovciach zastaviť „bojové akcie“ Káčera, na diskusii je bez ochranky (naživo)

Poctivá diskusia o názoroch ľudí

Reverz u ochrankárov

Naživo: Diskusia v Michalovciach

13.3.2023 (SITA.sk) - Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič chce diskusiou v Michalovciach zastaviť „bojové akcie" dočasne povereného ministra zahraničia Rastislava Káčera , ktorý sa podľa neho chystal každý týždeň chodiť po Slovensku a vyžívať sa v tom, ako bude nadávať ľuďom.Matovič to vyhlásil na pondelňajšom tlačovom brífingu pred diskusiou. „Treba ísť poctivo diskutovať o názoroch ľudí, aj keď sa nám tie názory nepáčia. Minister zahraničných vecí ma nazval podliakom za to, že si trúfnem ponúknuť ľuďom debatu bez ochranky a bez urážok," myslí si líder OĽaNO.Dodal, že Káčer svoju pozíciu diplomata nezvláda. Matovič na sociálnej sieti taktiež uviedol, že prirovnávať ľudí k dobytku či opiciam, „z ktorých by sa ich starí rodičia dogrcali, je nehodné akéhokoľvek politika a nie ešte najvyššieho diplomata v štáte".Líder OĽaNO ďalej ubezpečil, že táto akcia nie je útokom voči nikomu, ale len zdvihnutým prstom pre Rastislava Káčera, aby sa ďalej neuberal cestou, že budem ľuďom nadávať.„Nech bojuje s politikmi, ktorých chcú títo ľudia voliť, nech konfrontuje ich. Môže aj hrubšími slovami, keď chce a robí mu to dobre. Verím, že Káčer si to zoberie k srdcu a každú ďalšiu debatu už bude robiť kultivovane a nie ako primitív," povedal.Matovič zároveň uviedol, že o 14:00 podpísal reverz u ochrankárov a diskusia s verejnosťou v Michalovciach sa tak uskutoční bez nich. „Prišiel som s nimi, keďže ochranku mám pridelenú do 23. marca. Reverz platí do odvolania. Úrad pre ochranu ústavných činiteľov vyhodnotil, že ochranku potrebujem," tvrdí Matovič a dodal, že každý týždeň dostane dva či tri listy, v ktorých sa mu niekto vyhráža zabitím. „Keď si ma niekto zastreliť chce, nech si ma zastrelí," povedal.