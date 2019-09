General Motors môže vyjsť štrajk zamestnancov až na 50 mil. USD denne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 17. septembra (TASR) - Takmer 50.000 robotníkov americkej automobilky General Motors (GM) vstúpilo v pondelok (16. 9.) do štrajku za nové pracovné zmluvy. Ide o najväčšiu protestnú akciu za viac ako desať rokov.Vyše 46.000 pracovníkov z 31 závodov sa rozhodlo nenastúpiť o práce po tom, ako rokovania medzi vedením a odborovým zväzom United Auto Workers (UAW) o nových pracovných zmluvách uviazli v slepej uličke.naznačil hovorca UAW Brian Rothenberg. Upozornil, že zatiaľ sa podarilo dosiahnuť dohodu len pri 2 % bodov, ktoré sú predmetom rokovaní.United Auto Workers zvolal štrajk zamestnancov GM po 12 rokoch. Snaží sa dosiahnuť predĺženie pracovných zmlúv, ktoré po štyroch rokoch vypršali, na dobu neurčitú. A presadiť benefity, ktoré by mohli vyjsť automobilku draho.Štrajk, ktorý sa začal o polnoci z nedele (15. 9.) na pondelok, môže stáť GM okolo 50 miliónov USD (45,33 milióna eur) denne pred úrokmi a zdanením pre straty vo výrobe, odhaduje analytik spoločnosti Credit Suisse Dan Levy.GM ponúkol odborárom investície do domácich závodov a zvýšenie miezd a odmien. Lídri UAW, ktorí čelia škandálu so zneužívaním financií, však potrebujú ukázať, že dokážu bojovať za svojich členov a zabrániť strate pracovných miest. Automobilka totiž vlani v novembri oznámila, že zatvorí päť závodov v Severnej Amerike, vrátane tovární v Michigane a Ohiu.GM sľúbil investície v hodnote 7 miliárd USD do ôsmich závodov v USA a vyše 5400 pracovných miest, z ktorých väčšina by bola nová. Odbory však vyhlásili, že návrhy GM v kľúčových oblastiach, vrátane zdravotnej starostlivosti či využívania dočasných pracovníkov, nie sú dostatočné.Pokiaľ ide o GM, krátky štrajk by pre koncern nebol katastrofický, pretože si vytvoril značné skladové zásoby, najmä svojich lukratívnejších nákladných vozidiel a SUV. Spoločnosť mala na začiatku septembra v skladoch viac ako 820.000 vozidiel, čo predstavuje približne 80 dní dodávok podľa Automotive News Data Center.Akákoľvek dohoda, ktorú UAW dosiahne s GM, bude zároveň precedensom, ktorý ovplyvní rokovania odborov aj s konkurenčnými firmami Ford Motor a Fiat Chrysler Automobiles.(1 EUR = 1,1031 USD)