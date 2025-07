Generál NATO varuje pred globálnym konfliktom. Na prípravu proti Číne a Rusku máme nanajvýš 18 mesiacov

Varovanie odznelo na stretnutí v nemeckom Wiesbadene

Obavy v Nemecku z možného útoku Ruska v roku 2027

19.7.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty a krajiny Európskej únie majú podľa generála Alexusa Grynkewicha , vrchného veliteľa spojeneckých síl Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Európe, nanajvýš 18 mesiacov na prípravu na možný rozsiahly vojenský konflikt s Čínou a Ruskom.Ako uviedol denník Bild , Grynkewich to uviedol na stretnutí s predstaviteľmi armády a obranného priemyslu v nemeckom Wiesbadene.Podľa Grynkewicha existuje reálne riziko koordinovanej agresie zo strany Číny a Ruska, ktorá by mohla viesť k súčasnému útoku na Taiwan a krajiny NATO. "Diktátori Číny a Ruska, Si Ťin-pching Vladimir Putin , sa už pripravujú na koordinovaný útok, ktorý by mohol vyvolať globálny konflikt," varoval generál.Grynkewich zdôraznil, že konflikt by mohol začať útokom Číny na Taiwan, pričom Rusko ako satelit Číny by svoje kroky koordinovalo s Pekingom. "Čína a Rusko sa pripravujú na simultánny úder na Taiwan a Európu. Budeme potrebovať každé zariadenie, všetku dostupnú techniku a každý náboj, aby sme boli pripravení," povedal.Podľa Bildu narastá v nemeckej vláde znepokojenie, že Rusko by mohlo už v roku 2027 zaútočiť na niektorú z menších krajín NATO.