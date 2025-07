Danko chce Pellegrinimu znížiť plat o polovicu. Premiér by mal zarábať viac než prezident, tvrdí

19.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) chce znížiť prezidentov plat o 50 percent. Národniari to navrhnú na septembrovej schôdzi parlamentu. Ak by návrh prešiel, prezidentovi by klesol plat zo súčasných 18-tisíc eur na deväťtisíc.Cieľom návrhu SNS je, aby bol plat prezidenta nižší ako plat premiéra. „Je zrejmé, že prezident plní len protokolárne povinnosti a z hľadiska rozsahu práv v zmysle ústavy nemôže mať väčší plat ako premiér. Veríme, že poslanci bez ohľadu na politickú príslušnosť tento návrh podporia," uviedli národniari s tým, že cieľom je zaviesť spravodlivosť do odmeňovania ústavných činiteľov.SNS je totiž presvedčená, že najvyšší plat na Slovensku by mal mať premiér, a nie prezident, pričom 18-tisíc považuje za neúmerný, keďže je takmer dvakrát vyšší ako plat premiéra. „To sa musí zásadne zmeniť," uzavrela SNS.