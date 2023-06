Generál Surovikin má byť po vzbure wagnerovcov vo väzení, vedel o plánoch Prigožina

Surovikin sa postavil za Prigožina

Do vzbury wagnerovcov vyústil konflikt medzi Prigožinom a ruským vedením, ktoré čoraz intenzívnejšie kritizoval. Žoldnieri v sobotu obsadili Rostov nad Donom a podnikli postup na Moskvu, pričom podľa ruských médií zostrelili jedno lietadlo a šesť vrtuľníkov. Putin uznal, že si incident vyžiadal aj obete na životoch, pričom zomreli piloti. Ešte v ten večer sa Prigožin dohodol na stiahnutí s tým, že odíde do Bieloruska. Dohodu sprostredkoval bieloruský vodca Alexander Lukašenko

29.6.2023 (SITA.sk) - Ruského generála Sergeja Surovikina zatkli. Informoval o tom web The Moscow Times citujúc dva anonymné zdroje blízke ruskému ministerstvu obrany.Samotný rezort údajné zatknutie Surovikina, ktorý sa od sobotňajšej ozbrojenej vzbury žoldnierskej Wagnerovej skupiny neukázal na verejnosti, zatiaľ nekomentoval.„Situácia s ním nebola v poriadku. Pre úrady. Nemôžem povedať viac," vyjadril sa jeden zo zdrojov. Druhý povedal, že ho zatkli v súvislosti s lídrom wagnerovcov Jevgenijom Prigožinom , na ktorého stranu sa pri povstaní Surovikin zjavne postavil.Na otázku, kde sa v súčasnosti generál nachádza, daný zdroj uviedol, že o takých informáciách sa nebavia ani prostredníctvom interných kanálov.Už skôr počas stredy provojnový ruský vojenský bloger Vladimir Romanov povedal, že Surovikina v nedeľu zadržali a v súčasnosti je v moskovskom väzení Lefortovo.Šéfredaktor zrušeného rádia Echo Moskvy Alexej Venediktov na komunikačnej platforme Telegram napísal, že Surovikin nebol v kontakte s rodinou tri dni a jeho dozorcovia nereagujú. Denník The New York Times s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov skôr počas týždňa informoval, že Surovikin vedel o Prigožinových plánoch na vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to v stredu poprel ako špekuláciu a klebety, pričom naznačil, že prezident Vladimir Putin neustúpil Prigožinovým požiadavkám na bezprostrednú zmenu najvyšších predstaviteľov ruskej armády.