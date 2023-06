Maďari odložili hlasovanie o členstve Švédska v NATO, čaká sa aj na tureckú ratifikáciu

Ďalší odklad

Ankara má obavy

28.6.2023 (SITA.sk) - Maďarský parlament odložil ratifikáciu členstva Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) na jeseň. Poslankyňa opozičnej strany Demokratická koalícia Ágnes Vadai na sociálnej sieti Facebook napísala, že premiér Viktor Orbán a jeho vládnuca strana Fidesz nenaplánujú hlasovanie o švédskom členstve na posledné jarné zasadnutie parlamentu, ktoré bude na budúci týždeň. Odloženie hlasovania potvrdil aj ďalší poslanec z Demokratickej koalície.Odklad, najnovší v rok trvajúcom procese, zaručuje, že sa škandinávska krajina nepripojí k obrannej aliancii pred júlovým samitom NATO alebo počas neho. Švédsko požiadalo o členstvo v NATO vlani v máji spolu s Fínskom v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, čím sa vzdali desaťročia trvajúcej neutrality. Fínsko sa stalo 31. členom aliancie v apríli.Vysokopostavení maďarskí predstavitelia tvrdia, že podporujú švédske členstvo v NATO, no zároveň kladú vágne požiadavky pre Štokholm ako podmienky na schválenie. Orbánova vláda tvrdí, že švédski politici hovorili „nehanebné klamstvá“ o stave maďarskej demokracie, čo podľa neho zanechalo niektorých zákonodarcov neistých ohľadom ich podpory rozšírenia aliancie o severskú krajinu.Okrem Maďarska švédske členstvo neratifikovalo ešte Turecko. Jeho námietky a obvinenia, že Švédsko nerobí dostatok proti organizáciám, ktoré Ankara označuje za teroristické, zosilňujú neistotu okolo osudu Švédska v NATO. Turecký prezident sa tento mesiac vyjadril, že by sa NATO nemalo spoliehať na to, že Ankara ratifikuje švédske členstvo pred samitom vo Vilniuse, ktorý sa bude konať 11. a 12. júla, pretože Švédsko dostatočne nerieši jeho bezpečnostné obavy.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok povedal, že v najbližších dňoch zvolá mimoriadne stretnutie v snahe prekonať turecké námietky voči vstupu Švédska do aliancie.