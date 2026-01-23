Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

23. januára 2026

Generál Zmeko sa v Bruseli rozlúčil s funkciou, NATO diskutovalo o bezpečnosti Ukrajiny


Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR



Zdieľať
412956351_775039061103005_7368473993238534241_n 676x451 23.1.2026 (SITA.sk) - Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR Daniel Zmeko rokoval v centrále NATO v Bruseli o vojenských aspektoch NATO aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii. Súčasne išlo o jeho posledné zasadanie vo funkcii náčelníka generálneho štábu. Rokovanie Vojenského výboru NATO sa uskutočnilo 21. a 22. januára.


Ako spresnil hovorca OS SR Štefan Zemanovič, hlavnou témou rokovania bola aktuálna bezpečnostná situácia na Ukrajine, ktorej hodnotenie predniesol Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Oleksandr Syrskyj. Náčelníci generálneho štábu sa ďalej oboznámili s aktuálnym stavom prípravy Koalície ochotných, ktorá by sa mala podieľať na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Arktický región a kolektívny prístup NATO


Náčelníci generálnych štábov sa spoločne zhodli na tom, že kohézia a interoperabilita je pre NATO nevyhnutná. Zmeko je presvedčený, že vývoj nových technológií proti aktuálnym hrozbám musí rovnako spĺňať požiadavky interoperability, cenovej dostupnosti, rýchlosti implementácie a možnosti participácie všetkých spojencov na ich vývoji a produkcii.

Témou diskusie boli aj vojenské aktivity Severoatlantickej aliancie v euroatlantickom priestore a v arktickom priestore medzi Kanadou, Grónskom, Islandom a Veľkou Britániou. Náčelníci sa pritom zhodli na podpore návrhu na posilnenie angažovanosti NATO pri zaistení bezpečnosti spojencov v arktickom regióne. Generál Zmeko súčasne zdôraznil nutnosť kolektívneho prístupu za dodržiavania základných hodnôt NATO.

Skúsenosti z konfliktu na Ukrajine


Vojenský výbor NATO ďalej rokoval o bezpečnostnej situácii v indo-pacifickom priestore, a to za účasti vojenských lídrov z Austrálie, Japonska, Kórejskej republiky a Nového Zélandu. V partnerskom formáte s Gruzínskom sa členské krajiny zhodli na potrebe pokračovania praktickej vojenskej spolupráce medzi NATO a Gruzínskom.

Na zasadanie vojenského výboru nadviazala aj Konferencia k implementácii poznatkov a skúseností z konfliktu na Ukrajine do operačného plánovania a rozvoja spôsobilostí NATO.Okrem náčelníkov generálnych štábov sa na konferencii zúčastnili aj ukrajinskí vojenskí experti a akademická obec.

V závere zasadnutia Vojenského výboru NATO sa predseda Vojenského výboru Admirál Cavo Dragone zároveň oficiálne rozlúčil s generálom Zmekom, pre ktorého bolo toto zasadanie posledným vo funkcii náčelníka GŠ OS SR.


Zdroj: SITA.sk - Generál Zmeko sa v Bruseli rozlúčil s funkciou, NATO diskutovalo o bezpečnosti Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koalícia ochotných náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl
