Piatok 23.1.2026
Meniny má Miloš
Denník - Správy
23. januára 2026
V kauze vraždy Daniela Tupého vypovedal Piťo, celú vec označil za svinstvo
V rámci súdneho procesu v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 dnes na Mestský súd Bratislava I predviedla ...
23.1.2026 (SITA.sk) - V rámci súdneho procesu v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 dnes na Mestský súd Bratislava I predviedla eskorta z výkonu trestu odsúdeného Juraja Ondrejčáka, prezývaného Piťo. Ten vo svojej svedeckej výpovedi označil celú vec za svinstvo s tým, že existovala snaha do celej veci zatiahnuť jeho kamarátov.
Podľa Piťa pritom už po vražde existoval zoznam podozrivých osôb, ktorý on odovzdal štátnym orgánom, konkrétne vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi a bol súčasťou aj jeho vlastného trestného spisu.
„Neviem prečo sa nešlo dvoma smermi, prečo sa išlo len jedným,“ uviedol Ondrejčák s tým, že informácie zháňal v bratislavskom „podhubí“. „Bratislava je malá,“ skonštatoval svedok s tým, že motiváciou vec riešiť bolo, že vrhala zlé svetlo na jeho „ľudí“.
Všetky osoby, ktoré boli uvedené na zozname pritom podľa Ondrejčáka vedeli, kto čin spáchal. „Vy viete, kto pichal,“ povedal smerom k obžalovanému Adamovi Puškárovi. Zoznam bol pritom podľa neho zaistený pri domovej prehliadke v jeho dome v roku 2011. K celej veci ho však policajti prišli vypočúvať až v roku 2022.
„Ako sa to zašilo celé je ukážková vec,“ vyhlásil Piťo. Doplnil, že nerozumie, prečo by chcel niekto dopichať 21-ročného chlapca. Na súd bola dnes predvolaná aj svedkyňa, ktorá bola v inkriminovaný deň súčasťou partie Daniela Tupého, ktorá bola napadnutá.
„Zbadala som tlupu ľudí, ktorí neboli s nami a za pár sekúnd sa to začalo,“ povedala na margo útoku, pričom sa neubránila slzám. Ako doplnila, útočníkom do tváre nevidela. Na súde sa tiež čítal znalecký posudok z roku 2006, ktorý popisoval zranenia obete.
„Na telo poškodeného pôsobilo násilie rôzneho charakteru a intenzity,“ uvádza sa v dokumente s tým, že Daniel Tupý utrpel viaceré bodné rany zasadené v rýchlom slede a tiež zlomeniny. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 22. apríla výsluchom štyroch svedkov.
Súd už vo veci v rámci predošlých termínov pojednávaní vypočul viacerých svedkov, vrátane kľúčového svedka Vladimíra M., ktorý svedčí proti obžalovanému Adamovi Puškárovi.
Viacerí členovia partie, ktorá v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočila na Daniela Tupého a jeho kamarátov, pritom odmietli vypovedať. Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Tá uplynula začiatkom novembra 2025.
Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel.
Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Na začiatku procesu vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr.
Svedok Vladimír M. pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý. Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár.
Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený.
„Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol v minulosti advokát. Vo veci vraždy Daniela Tupého sa už uskutočnil jeden súdny proces, pričom obžalovaných nakoniec v júni 2009 vtedajší Okresný súd Bratislava I oslobodil.
Richarda H. vtedy prokuratúra žalovala z vraždy študenta a Dávida V., Jána S., Michala B. a Róberta J. pre ublíženie na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctvo. Obžaloba však nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči aj prokurátorka.
Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní, spájaní so skupinou piťovcov išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil. Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla.
Zdroj: SITA.sk - V kauze vraždy Daniela Tupého vypovedal Piťo, celú vec označil za svinstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
