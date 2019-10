Generálna prokuratúra má v roku 2020 hospodáriť so 114 miliónmi eur

Budova Generálnej prokuratúry, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Generálna prokuratúra SR bude v roku 2020 hospodáriť so sumou 114 miliónov eur. Ide o medziročný nárast o 7,09 milióna (6,64 percenta). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Osobné výdavky Generálnej prokuratúry sa rozpočtujú na rok 2020 v sume 92,4 milióna eur, čo predstavuje nárast o 9,77 milióna eur, čiže o 11,8 percenta. Má to zohľadňovať zvýšenia platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa, prokurátorov, platových náležitostí štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, valorizáciu platov štátnych zamestnancov na úrovni desiatich percent, zabezpečenie novely zákona u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a taktiež valorizáciu ich platov o desať percent .Za tovary a služby chce rozpočtovať prokuratúra o 1,97 milióna eur menej ako v roku 2019. Tento 13,6-percentný pokles dostane položku tovary a služby na sumu 12,5 milióna eur. Pokles predstavujú hlavne výdavky, ktoré boli jednorazovo poskytnuté v minulom roku.Kapitálové výdavky majú predstavovať 4,18 milióna eur. Majú byť použité napríklad na zateplenie Krajskej prokuratúry Bratislava, rekonštrukciu budovy Okresnej prokuratúry Trenčín alebo nákup výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení.