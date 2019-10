Výdavky ministerstva hospodárstva v roku 2020 klesnú na 309 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Výdavky Ministerstva hospodárstva (MH) SR by sa mali v budúcom roku znížiť na 309 miliónov eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 pokles o 120 miliónov eur, teda o 27,9 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Dôvodom obmedzenia výdavkov kapitoly MH je podľa predloženého materiálu pokles výdavkov EÚ a spolufinancovania, ktoré je na rok 2020 rozpočtované v sume 83 miliónov eur. To je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 menej o 119 miliónov eur, teda o 58,9 %. Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.V predloženom návrhu mierne, na 226 miliónov eur, poklesli ministerstvu aj rozpočtové zdroje kapitoly. Tie sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 znížili o 484.000 eur, teda o 0,21 %.Najväčšie výdavky rozpočtovej kapitoly, a to vo výške 117 miliónov eur, by mali tiecť do reštrukturalizácie priemyselných odvetví. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 vzrástla suma na tento účel o 2,5 milióna eur, teda o 2,18 %. V rámci tejto oblasti sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky na podporu zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky v sume 40 miliónov eur v nadväznosti na novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.O 309.000 eur na 66,2 milióna eur klesá transfer pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý je určený na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, a na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov na likvidáciu jadrových elektrární po skončení sa ich životnosti.Výdavky v rámci reštrukturalizácie priemyselných odvetví sú tiež smerované do oblasti uhoľného baníctva na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch. V oblasti rudného baníctva porastú výdavky na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 2,82 milióna eur na 10,7 milióna eur. Prostriedky sú určené na technické práce na plnenie úloh obsiahnutých v pláne útlmového programu práce, ktorých útlm po dlhoročnej intenzívnej banskej činnosti nebol dokončený, a na zákonné sociálne náklady.Druhé najvyššie výdavky má rezort naplánované na operačný program Výskum a inovácie a treťou najväčšou výdavkovou položkou predloženého rozpočtu ministerstva sú Investičné projekty a regionálny rozvoj. Tie by mali mať v prípade schválenia tohto návrhu k dispozícii 56,2 milióna eur.píše sa v návrhu rozpočtu.V tejto oblasti sa tiež rozpočtujú výdavky na podporu investície Jaguar Land Rover a výdavky pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v sume 3,71 milióna eur, ktoré sú určené na plnenie stanovených strategických cieľov agentúry na zvýšenie investičnej atraktívnosti SR.Výdavky na podporu podnikania v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánované v sume 4,40 milióna eur sú tak na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. Zdroje sú smerované na podporu startupov, administráciu podporných schém a programov, ako aj znižovanie administratívneho bremena.