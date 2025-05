Generálna prokuratúra nemôže zasiahnuť do procesu verejného vypočutia kandidátov na riaditeľa STVR

Poslanec za



"Zákonnú požiadavku verejnosti si vykladá tak, že stačí, ak je z jej zasadnutia verejný zvukový alebo obrazovo-zvukový online prenos," upozornili signatári výzvy s tým, že podnet v tejto veci už skôr podali na Generálnu prokuratúru SR. Upozornili v ňom, že verejnosť rokovania orgánov v množstve iných zákonov jednoznačne znamená aj možnosť fyzickej prítomnosti verejnosti na rokovaní toho-ktorého orgánu, nielen verejný prenos z neho. To bolo obvyklou praxou v Rade RTVS.



12.5.2025 (SITA.sk) - Generálnej prokuratúre SR bol doručený podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) pri zabezpečení prítomnosti verejnosti v súvislosti s verejným vypočutím kandidátov na generálneho riaditeľa STVR Ako však upozornila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová , verejné vypočutie v rámci voľby generálneho riaditeľa na Rade STVR nie je postupom orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ako to definuje zákon o prokuratúre, teda nie je spôsobilým predmetom dozoru prokurátora."Prokuratúra preto nedisponuje žiadnym prostriedkom dozoru, ktorým by mohla zasiahnuť do procesu verejného vypočutia kandidátov na riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu," zdôraznila Tökölyová.Doplnila, že prokurátor súčasne v zmysle zákona o prokuratúre nie je oprávnený nad rámec spôsobilého predmetu dozoru podávať výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom ani iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, teda vrátane výkladu oprávnenia prítomnosti verejnosti na vypočutí kandidátov.