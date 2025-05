Študenti protestujú pred STVR, prenos z výberového konania na generálneho riaditeľa počúvajú na rozkladacích stoličkách

Skompletizovanie Rady STVR

O pozíciu sa uchádza päť kandidátov

Študentský protest

Konanie za zatvorenými dverami

Protestovať budú aj folkloristi

Politizácia a deštrukcia FPU

12.5.2025 (SITA.sk) - Časť kultúrnej obce tento týždeň opäť protestuje. Protestovať začalo Študentstvo za Otvorenú Kultúru už v pondelok 12. mája pri budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to od 9:30 do 15:30.O 10:00 sa totiž začalo rokovanie Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) , na ktorom sa uskutoční verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu. Podľa programu rokovania zverejneného na webe Rady STVR jej členovia počas tohto rokovania majú voliť nového riaditeľa či riaditeľku STVR V súčasnosti je verejnoprávne médium bez riadneho generálneho riaditeľa. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Verejnoprávny telerozhlas dočasne vedie Igor Slanina , poverenie viesť STVR mu bolo opakovane predlžované, naposledy do 30. júna tohto roka.Na voľbu generálneho riaditeľa STVR bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov ešte minulý rok v lete vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ), zvyšných piatich mal zvoliť parlament. Ten voľbu opakovane presúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR navolili poslanci na sklonku marca.O pozíciu generálneho riaditeľa STVR sa uchádza päť kandidátov . Ide o Martinu Flašíkovú Martina Jakubca , Petra Janků, Norberta Branislava Majera a Igora Slaninu. Z verejného vypočutia by mal byť vyhotovený zvukovo-obrazový prenos, ktorý bude online vysielaný na webovom sídle STVR.Zo zápisu z rokovania Rady STVR z 28. apríla vyplýva, že členovia Rady STVR sa dohodli, že verejné vypočutie kandidátov bude pre verejnosť prístupné len formou audio-vizuálneho prenosu. Viacerí vyjadrili názor, že takto bude zabezpečená podmienka verejnosti, odvolávali sa aj na otázku bezpečnosti pri rokovaniach rady.Na študentskom proteste za zachovanie verejnoprávnosti STVR nazvaného "O nás bez nás” sa zúčastňujú študenti z rôznych odborov, nezávislých iniciatív, ale aj verejnosť."Budeme počúvať prenos z výberového konania na rozkladacích stoličkách. Počas prestávok prebehne happening Odpočúvanie – metafora odrezania verejnosti od informácií," avizovali organizátori na sociálnej sieti. Protestujúci sú oblečení do čierneho, aby tak vyjadrili smútok nad stratou verejnej kontroly."Prvýkrát v histórii zatvorila dvere verejnosti – zasadnutia aj výberové konanie prebiehajú bez prístupu verejnosti, novinárstva a odborníkov/čok," upozorňovali organizátori v podrobnostiach o podujatí. Hovorili aj o konaní za zatvorenými dverami a odmietaní transparentnosti zo strany Rady STVR."Verejnoprávnosť je základ demokracie – bez nej nie je pluralita názorov, nezávislá žurnalistika ani kultúrna autonómia," zdôrazňujú organizátori, STVR podľa nich ako verejná inštitúcia "musí slúžiť verejnosti, nie moci".Vo štvrtok 15. mája zas bude protestovať časť folkloristov. O 17:00 sa zídu na Námestí SNP v Bratislave. Podujatie usporadúvajú Otvorená Kultúra "Sme ľudia, ktorí sa venujú tradičnej ľudovej kultúre. Niektorí dnes, iní v minulosti, no spája nás to, že ju vnímame ako niečo, čo je pre nás dôležité, niečo, čo tvorí súčasť nášho sebavyjadrenia a napĺňa nás," uvádza sa v informáciách o podujatí s tým, že s obavami sledujú smerovanie rezortu kultúry od nástupu ministerky Martiny Šimkovičovej (nom. SNS)."Praktiky Ministerstva kultúry vyústili do konfliktov, osočovania a hrubých urážok, spôsobili meškajúce granty, odvolávanie a znevažovanie odborníkov, spochybňovanie ich práce. Taktiež sme svedkami nominácií nekompetentných osôb do vedenia erbových kultúrnych inštitúcií, ktorých odborná pripravenosť je jednoznačne spochybniteľná," uvádzajú.Hovoria tiež o politizácii a deštrukcii Fondu na podporu umenia , ktorý pomáhal vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj folklorizmu a realizáciu projektov reflektujúcich tradičnú ľudovú kultúru. "Zaspievajme si spoločne "Nebojím, nebojím sa pána!"," dodávajú.