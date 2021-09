Generálna prokuratúra nevie o konkrétnych návrhoch, ktoré pripravila pracovná skupina na obnovu právneho štátu

Nebol prijatý žiadny záver

Bez prezentovania návrhu

Zosumarizovali 17 návrhov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupkyňa Generálnej prokuratúry SR v pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát nemá vedomosť, že by bol v rámci skupiny vytvorený nejaký konkrétny návrh.Ako informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan, prokuratúra tak reaguje na vyhlásenie predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) o tom, že pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát zatiaľ pripravila 17 konkrétnych návrhov.Ako konkrétne návrhy bola prezentovaná aj zmena paragrafu 363 Trestného poriadku a rozdelenie činnosti Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa vedúcej oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru GP SR Barbory Hubertovej nebol na stretnutí skupiny prijatý žiadny záver o tom, ako by mala konkrétna podoba úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku vyzerať.„Nie je preto možné uvádzať, že výsledkom činnosti odbornej pracovnej skupiny v tejto otázke je nejaký konkrétny záver. Ak takýto záver bol urobený, nebol urobený v rámci činnosti skupiny," zdôraznila Hubertová.Medializovaný návrh odbornej pracovnej skupiny na rozdelenie činnosti Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry nebol podľa Hubertovej predmetom rozhovorov členov skupiny.„Zo strany jedného člena zaznela úvaha o možnej úprave kompetencií uvedených inštitúcií, avšak žiadny konkrétny návrh v tomto smere, o ktorom by sa reálne aj rokovalo, nebol prezentovaný. Ani v tomto prípade preto nemožno hovoriť o návrhu, ktorý by bol výsledkom činnosti odbornej pracovnej skupiny," povedala Hubertová.Doplnila, že ako členka odbornej pracovnej skupiny za Generálnu prokuratúru SR o výsledku činnosti odbornej pracovnej skupiny nemá informácie a žiadne závery, pokiaľ ide o uvedené inštitúty, neboli v jej prítomnosti prijaté.Premiér Eduard Heger v utorok 28. septembra povedal, že pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát pripravila zatiaľ 17 konkrétnych návrhov na to, ako riešiť nepriaznivú situáciu medzi bezpečnostnými zložkami Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) „Zosumarizovali sme 17 návrhov, z ktorých niektoré je ešte potrebné rozpracovať. Prebiehajú už aj diskusie s koaličnými partnermi,“ povedal premiér. Dodal, že je potrebné, aby sa na týchto bodoch našla politická zhoda.