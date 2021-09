Slováci nemajú záujem o službu v aktívnych zálohách, prihlásilo sa iba 20 uchádzačov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dôvodom nízkeho záujmu o službu v aktívnych zálohách Ozbrojených síl SR je reštriktívne nastavený zákon o aktívnych zálohách. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Doplnil, že trend nízkeho záujmu pretrváva už niekoľko rokov.„Tým, že zákon o aktívnych zálohách je veľmi reštriktívne nastavený, len úzka vybraná skupina ľudí môže požiadať o zaradenie k aktívnym zálohám," povedal Naď s tým, že rezort preto pripravuje novelu, ktorá by mala ísť v budúcom roku do legislatívneho procesu.„A budeme komplet meniť celý systém," vyhlásil minister. Dodal, že systém sa zmenil aj v Českej republike, kde dnes majú tisíce „záložákov".Do aktívnych záloh pre rok 2022 sa podľa ministerstva obrany prihlásilo 20 uchádzačov. Rezort mal pritom v úmysle prijať 162 záujemcov.