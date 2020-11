Generálna prokuratúra sa vyjadrila k informáciám o údajnom konci Kováčikovej vo funkcii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 - Generálna prokuratúra SR (GP SR) bude včas informovať o postupe prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej. Uvádza sa to v stanovisku prokuratúry k medializovaným informáciám, že Kováčiková by mala k pondelku 30. novembra skončiť vo funkcii.„Keď bude takáto informácia známa, budeme o nej včas verejnosť informovať,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.Kováčiková vedie GP SR od augusta tohto roku, keďže bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár vzhľadom na koniec funkčného obdobia odišiel z funkcie.Nového generálneho prokurátora by poslanci mohli zvoliť už koncom tohto týždňa. Ich prípadný výber však ešte musí odobriť aj prezidentka Zuzana Čaputová.