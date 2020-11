Ukrajinský prezident Zelenskyj sa zotavil z koronavírusu a vracia sa k pracovným povinnostiam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zotavil z ochorenia COVID-19, pre ktoré ho tento mesiac aj hospitalizovali. Zelenskyj v pondelok na sociálnej sieti Facebook oznámil, že jeho ostatný test na koronavírus bol negatívny a on je šťastný, že môže opäť normálne pracovať.Zelenskyj mal pozitívny test na koronavírus 9. novembra. Niekoľko dní na to ho previezli do nemocnice v Kyjeve, hoci mal len mierne príznaky. Jeho hovorkyňa vysvetlila, že nemocnica poskytuje "lepšie podmienky pre samoizoláciu a starostlivosť pre pacientov s koronavírusom".Od konca septembra zaznamenala Ukrajina nárast v šírení koronavírusu. V pondelok zdravotnícke úrady ohlásili 10 945 nových prípadov nákazy. Celkovo tam už potvrdili 635 689 infekcií a 11 075 súvisiacich úmrtí.V dôsledku epidemiologickej situácie tento mesiac ukrajinská vláda zakázala víkendové zatvorenie prevádzok, ktorých fungovanie nie je nevyhnutné. Týmto opatrením sa snaží obmedziť rýchle šírenie vírusu, no zároveň ešte viac nepoškodiť oslabenú ekonomiku krajiny.