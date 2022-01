Generálna prokuratúra upraví svoj informačný systém, výmena informácií o odsúdených z krajín mimo Únie bude efektívnejšia

Opatrenia k prevencii kriminality

Tri pracovné balíky

Výmena informácií o odsúdených v Únii

Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR (GP SR) uzavrela grantovú zmluvu na projekt ECRIS-TCN, ktorý je zameraný na úpravu informačného systému GP SR pre prepojenie a výmenu údajov o odtlačkoch prstov s centrálnym systémom ECRIS-TCN (Európsky informačný systém registrov trestov).Ako informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan, na základe nariadenia ECRIS-TCN a súvisiacej Smernice Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 17. apríla 2019 sa totiž mení systém výmeny informácií o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín v Európskej únii.Opatrenia zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (označované aj ako TCN) by podľa GP SR mali viesť k prevencii kriminality vrátane organizovaného zločinu a terorizmu, ako aj k zabezpečeniu zohľadňovania odsúdení príslušníkov TCN v EÚ v nových trestných konaniach.Dosiahnutie tohto cieľa si však podľa GP SR vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vynesených v členskom štáte EÚ zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu EÚ, a to počas nových trestných konaní s cieľom predchádzať novým trestným činom.„Podporujeme cieľ Európskej únie poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať opatrenia v súlade s Nariadením ECRIS-TCN,“ uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.Navrhované opatrenia podľa neho prokuratúra aplikuje prostredníctvom troch pracovných balíkov a v koordinácii zo subdodávateľom, ktorý bude pomáhať pri analýze, návrhu, vývoji a zabezpečovaní kvality. „Prijme tiež opatrenia na zabezpečenie finančnej a organizačnej udržateľnosti projektu, aby sa jeho výstupy využívali aj po skončení grantu. Výsledky projektu budú implementované do Informačného systému GP SR," doplnil Žilinka.Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) bol zriadený v roku 2012. Umožňuje účinnú výmenu informácií, týkajúcich sa odsúdení v EÚ medzi členskými štátmi. V súčasnosti sa väčšina vymieňaných informácií týka občanov EÚ. Hoci je už teraz možná výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS, v súčasnosti podľa GP SR neexistuje spoločný európsky postup ani mechanizmus ich účinnej výmeny.Podľa súčasnej úpravy nie sú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ zhromažďované v členskom štáte štátnej príslušnosti, ako je to v prípade štátnych príslušníkov EÚ, ale uchovávajú sa len v tom členskom štáte, v ktorom bolo vynesené odsúdenie. Úplný prehľad o trestnej minulosti štátneho príslušníka tretej krajiny možno preto podľa GP SR získať len tak, že sa informácie vyžiadajú zo všetkých členských štátov.Nový systém má podľa prokuratúry poskytnúť sudcom, prokurátorom a iným príslušným orgánom jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o trestnej minulosti jednotlivca bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bola táto osoba v minulosti odsúdená. Účinná výmena informácií z registra trestov je podľa GP SR kľúčová v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.ECRIS-TCN podľa prokuratúry prispeje k implementácii zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti, kde sa ľudia voľne pohybujú, ako je napríklad Schengenský priestor. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Spravodlivosť (JUST).