Matúš Vallo opäť zabojuje o post primátora Bratislavy, obyvateľov žiada o podporu (video)

Rozvoj mesta

Odstavili veľkých hráčov

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo bude v jesenných komunálnych obhajovať post primátora hlavného mesta. Ako informoval na tlačovej besede, jeho Team Vallo sa zmení na komunálnu stranu Team Bratislava. Zakladajúcimi členmi strany budú terajší spolupracovníci Valla, ale aj noví ľudia.Ambíciou strany Team Bratislava bude kandidovať v komunálnych voľbách do mestského zastupiteľstva, miestnych zastupiteľstiev, do vyššieho územného celku a na posty niektorých starostov. Aktivisti začnú zbierať podpisy na vznik strany už v najbližších dňoch.„Podarilo sa nám udržať mesto v atmosfére spolupráce, vďaka tomu sme dokázali presadiť veľa dôležitých zmien pre rozvoj nášho mesta. Od najväčších, na ktoré treba veľa peňazí, až po detaily, ktoré je možné denne vidieť v uliciach,“ povedal o doterajšom pôsobení na poste primátora Vallo. „Máme pripravené nové nápady, novú energiu a nové veci, ktoré vieme ponúknuť nášmu mestu,“ dodal.Vznikajúca strana bude podľa Valla spravovaná transparentne a čestne. Na kampaň nezoberie peniaze od podnikateľov, ktorí majú v meste svoje finančné záujmy.Bratislavčanov Vallo požiadal, aby stranu Team Bratislava podporili nielen svojím podpisom, ale podľa svojich možností aj finančne. Ako ďalej uviedol, za posledné tri roky jeho tím skrížil cestu mnohým veľkým hráčom, preto očakáva, že sa budú snažiť vrátiť Bratislavu do starých koľají.Matúš Vallo sa stal prvýkrát primátorom Bratislavy v roku 2018 spomedzi desiatky kandidátov. Vtedy kandidoval s podporou Teamu Vallo a strán Progresívne Slovensko a Spolu.