Generálna prokuratúra vzniesla protest proti vymenovaniu dvoch členov do Rady FPU, Šimkovičová má dve možnosti – VIDEO

15.4.2025 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra vyhovela platforme Otvorená kultúra! a vzniesla protest proti vymenovaniu Petra Grutku a Adriany Tomičovej za členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval advokát Michal Lipták, ktorý spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! a predkladal za ňu podnety na Generálnu prokuratúru SR.Ako Lipták pripomenul, 28. januára podali podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby preverila menovanie Grutku a 18. februára podali podnet, aby preverila menovanie Tomičovej."Oba podnety vybavil pridelený prokurátor Generálnej prokuratúry SR tak, že im vyhovel a na ich základe podal dňa 1. apríla dva protesty proti opatreniam ministerky kultúry, ktorými ich menovala za členov Rady FPU," vysvetlil advokát.Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) má tak od 1. apríla 30 dní na to, aby sa s týmito podnetmi vysporiadala. Buď im vyhovie a odvolá Grutku a Tomičovú z funkcie členov Rady FPU, alebo generálnej prokuratúre oznámi, že protestom nevyhovie."Následne má prokurátor možnosť do dvoch mesiacoch podať správnu žalobu na správnom súde v Bratislave a v takom prípade bude ministerka kultúry musieť obhájiť svoje menovanie pred súdom," spresnil Lipták.Platforma Otvorená kultúra! je však presvedčená, že je to neobhájiteľné, pretože títo dvaja členovia nespĺňajú ani základné zákonné podmienky na to, aby mohli vykonávať takúto funkciu.Platforma Otvorená Kultúra! spresnila, že Grutka a Tomičová nemajú najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ako to vyžaduje zákon o FPU. Ako ďalej platforma spresnila, Grutka podnikal spoločne s Lukášom Machalom , ktorý je dnes generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry, v oblasti cestovného ruchu a energetiky."V roku 2024 ho Machala prijal na ministerstvo kultúry , kde Grutka pôsobí ako riaditeľ sekcie verejného obstarávania a správy majetku. S prižmúrením očí možno túto úradnícku funkciu na ministerstve kultúry vykladať ako odbornú prax v oblasti kultúry, avšak je zjavné, že táto prax nie je päťročná," upozornila platforma Otvorená Kultúra! s tým, že Grutka sa ani nikdy nepokúsil tieto pochybnosti o odbornej praxi vyvrátiť. Otvorená Kultúra! tiež upozornila, že rezort kultúry im nesprístupnil životopis Grutku.Ako doplnila, Tomičová na krátky čas zverejnila svoj skrátený životopis na stránke FPU, avšak tento bol verejnosti prístupný len na pár dní a následne bol odstránený. Ako svoju odbornú prax pritom uviedla napríklad účinkovanie vo folklórnom súbore, vedenie folklórneho krúžku v škole, prácu v Prešovskom večerníku či organizovanie charitatívnych akcií."Odborná prax v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu však neznamená venovanie sa umeniu vo voľnom čase, občasnú činnosť či vlastnenie lokálneho časopisu. Vyžaduje to dlhodobé venovanie sa oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu na plný úväzok, napríklad vo forme zamestnania," doplnila Otvorená Kultúra! s tým, že aktivity, ktoré Tomičová uviedla, nie sú odbornou praxou, čo si myslia aj viaceré odborné autority."Napokon sa od Tomičovej nepriamo dištancoval aj Folklórny súbor Šarišan, ktorý na svojich sieťach uviedol, že je im ľúto, že sú spájaní s jednotlivcami, ktorí neváhali pre svoje osobné záujmy zneužiť meno súboru," doplnila platforma.Otvorená Kultúra! pripomenula, že poslanec Roman Michelko (SNS) pri predkladaní novely zákona o FPU sľuboval, že urobí všetko pre to, aby v Rade FPU boli výhradne nespochybniteľné profesijné autority. Vyzývajú ho preto, aby tento svoj sľub aj naplnil."Zároveň vyzývame všetkých poslancov a poslankyne, aby vyvodili politickú zodpovednosť voči Šimkovičovej a Machalovi, ktorých obeťou sú už aj stovky folklórnych festivalov či súborov," uzavrela platforma.