|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oliver
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. júla 2026
Generálna prokuratúra zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice pochybenia. Vyšetrovanie bolo „absolútne nezvládnuté“, tvrdí Žilinka
Podľa Žilinku bol skutok nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Generálna prokuratúra ...
Zdieľať
7.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Žilinku bol skutok nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania.
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažne pochybenia. Po preskúmaní trestnej veci, ktorá predchádzala vražde, konštatovala GP závažné porušenia zákona v prípravnom konaní.
Ako uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka, vyšetrovanie bolo podľa neho „absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia“. Informovať o tom bude policajnú prezidentku.
Prípad sa týkal odsúdeného Tomáša V., ktorého Okresný súd Spišská Nová Ves 9. júna 2026 uznal vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania a uložil mu osemmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a ambulantné protialkoholické liečenie. O jedenásť dní neskôr podľa polície zavraždil svoju 47-ročnú manželku.
Podľa Žilinku bol skutok nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci podľa zistení Generálnej prokuratúry SR malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. „Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby,“ uviedol.
Generálna prokuratúra poukázala na to, že poškodená pri podaní trestného oznámenia opisovala dlhodobé fyzické aj psychické násilie vrátane útokov na maloletú dcéru. Podľa Žilinku boli tieto dôkazy nesprávne vyhodnotené a vyšetrovanie nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. Kritizoval aj spôsob prvotného výsluchu poškodenej, ktorý podľa neho prebehol nevhodným a viktimizujúcim spôsobom, pričom poškodenej nebolo umožnené spontánne odpovedať.
„Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli nesprávne vyhodnotené - poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky – spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia – údery päsťou, modriny a pri podaní trestného oznámenia odovzdala ohorený list, ktorý spísala po jednom z útokov a ktorý nosila v kabelke, ako uviedla „pre prípad, že by sa jej niečo stalo“,“ poukázal generálny prokurátor.
Nesprávna právna kvalifikácia mala podľa generálneho prokurátora vplyv aj na uložený trest. Upozornil, že za prečin nebezpečného vyhrážania hrozí trest od šiestich mesiacov do troch rokov, zatiaľ čo pri zločine týrania blízkej a zverenej osoby je trestná sadzba od troch do ôsmich rokov, prípadne až do 15 rokov pri závažnejších okolnostiach.
Žilinka zároveň vytkol, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania nevykonával prokurátor špecializovaný na prípady domáceho násilia, hoci takáto špecializácia na prokuratúre existuje. Podľa neho chýbala aj súčinnosť s netrestným úsekom prokuratúry, napriek tomu, že útoky sa mali týkať aj maloletého dieťaťa. Kritizoval tiež nedostatočnú kontrolnú činnosť vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.
„Zistené závažné pochybenia v danom prípade sú takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať,“ zdôraznil generálny prokurátor. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. O zisteniach bude podľa neho informovaná aj prezidentka Policajného zboru.
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo 20. júna 2026, polícia zadržala a obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Žena požiadala súd o zákaz priblíženia, ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti s uložením podmienečného trestu, orgány o tom údajne Zuzanu neinformovali.
Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice pochybenia. Vyšetrovanie bolo „absolútne nezvládnuté“, tvrdí Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažne pochybenia. Po preskúmaní trestnej veci, ktorá predchádzala vražde, konštatovala GP závažné porušenia zákona v prípravnom konaní.
Ako uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka, vyšetrovanie bolo podľa neho „absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia“. Informovať o tom bude policajnú prezidentku.
Prečin nebezpečného vyhrážania
Prípad sa týkal odsúdeného Tomáša V., ktorého Okresný súd Spišská Nová Ves 9. júna 2026 uznal vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania a uložil mu osemmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a ambulantné protialkoholické liečenie. O jedenásť dní neskôr podľa polície zavraždil svoju 47-ročnú manželku.
Podľa Žilinku bol skutok nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci podľa zistení Generálnej prokuratúry SR malo byť trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. „Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby,“ uviedol.
Fyzické a psychické násilie
Generálna prokuratúra poukázala na to, že poškodená pri podaní trestného oznámenia opisovala dlhodobé fyzické aj psychické násilie vrátane útokov na maloletú dcéru. Podľa Žilinku boli tieto dôkazy nesprávne vyhodnotené a vyšetrovanie nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. Kritizoval aj spôsob prvotného výsluchu poškodenej, ktorý podľa neho prebehol nevhodným a viktimizujúcim spôsobom, pričom poškodenej nebolo umožnené spontánne odpovedať.
„Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Získané dôkazy boli nesprávne vyhodnotené - poškodená uviedla vážne skutočnosti o dlhodobých útokoch obvineného, ktoré označovala za psychický teror, nátlak, prieky – spálené veci, zničené oblečenie, ataky voči maloletej dcére, dávanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov, ale aj fyzické napadnutia – údery päsťou, modriny a pri podaní trestného oznámenia odovzdala ohorený list, ktorý spísala po jednom z útokov a ktorý nosila v kabelke, ako uviedla „pre prípad, že by sa jej niečo stalo“,“ poukázal generálny prokurátor.
Nesprávna právna kvalifikácia mala podľa generálneho prokurátora vplyv aj na uložený trest. Upozornil, že za prečin nebezpečného vyhrážania hrozí trest od šiestich mesiacov do troch rokov, zatiaľ čo pri zločine týrania blízkej a zverenej osoby je trestná sadzba od troch do ôsmich rokov, prípadne až do 15 rokov pri závažnejších okolnostiach.
Súčinnosť s netrestným úsekom
Žilinka zároveň vytkol, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania nevykonával prokurátor špecializovaný na prípady domáceho násilia, hoci takáto špecializácia na prokuratúre existuje. Podľa neho chýbala aj súčinnosť s netrestným úsekom prokuratúry, napriek tomu, že útoky sa mali týkať aj maloletého dieťaťa. Kritizoval tiež nedostatočnú kontrolnú činnosť vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.
„Zistené závažné pochybenia v danom prípade sú takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať,“ zdôraznil generálny prokurátor. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. O zisteniach bude podľa neho informovaná aj prezidentka Policajného zboru.
V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo 20. júna 2026, polícia zadržala a obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Žena požiadala súd o zákaz priblíženia, ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti s uložením podmienečného trestu, orgány o tom údajne Zuzanu neinformovali.
Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice pochybenia. Vyšetrovanie bolo „absolútne nezvládnuté“, tvrdí Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Muž založil požiar pri dverách bytu a potom podpálil seba, trebišovskí policajti vyšetrujú závažný prípad
Muž založil požiar pri dverách bytu a potom podpálil seba, trebišovskí policajti vyšetrujú závažný prípad
<< predchádzajúci článok
Iskra emócií medzi IMT SMILE a PUĽS rozpálila divákov a zapálila oheň novej spolupráce
Iskra emócií medzi IMT SMILE a PUĽS rozpálila divákov a zapálila oheň novej spolupráce