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07. júla 2026

Muž založil požiar pri dverách bytu a potom podpálil seba, trebišovskí policajti vyšetrujú závažný prípad


Tagy: Policajný zásah Požiar

Trebišovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Trebišovskí policajti vyšetrujú závažný prípad, muž najprv ...



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7.7.2026 (SITA.sk) - Trebišovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania.


Trebišovskí policajti vyšetrujú závažný prípad, muž najprv založil požiar pri dverách bytu, potom podpálil aj seba.

Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nedeľné (5. júla) popoludnie v jednom z bytových domov v Trebišove malo dramatický priebeh.

Popáleného muža previezli do nemocnice


Podľa doterajších zistení sa muž domáhal vstupu do bytu, žena vo vnútri mu však dvere neotvorila. Muž následne založil požiar pri vchodových dverách bytu. Svojím konaním vystavil nebezpečenstvu nielen ženu, ale aj ďalších obyvateľov bytového domu,” priblížila polícia.

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Doplnila, že muž zakrátko vyšiel pred bytový dom, polial sa tam horľavou látkou a zapálil sa. Trebišovskí policajti boli okamžite vyslaní na miesto, popáleného muža previezli do nemocnice privolaní záchranári. Pri udalosti sa nik iný nezranil.

Trestné stíhanie


Policajti zabezpečili miesto udalosti, ženu upokojili a vykonali potrebné procesné úkony. Na zásahu sa podieľali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru spolu so zisťovateľom príčin vzniku požiarov,” uviedla polícia a doplnila, že trebišovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Polícia na prípade naďalej intenzívne pracuje a vykonáva ďalšie procesné úkony.

Akékoľvek konanie, ktoré vo vás vzbudzuje dôvodnú obavu o život alebo zdravie, nepodceňujte a bezodkladne ho oznámte na linke 158 alebo na najbližšom oddelení Policajného zboru,” apelovali policajti na záver.


Zdroj: SITA.sk - Muž založil požiar pri dverách bytu a potom podpálil seba, trebišovskí policajti vyšetrujú závažný prípad © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Policajný zásah Požiar
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