Generálnej prokuratúre bolo doručených viacero podnetov na rozpustenie Progresívneho Slovenska

31.5.2024 (SITA.sk) - Generálnej prokuratúre SR bolo doručených viacero podnetov od rôznych fyzických a právnických osôb na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko . Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová „Generálna prokuratúra SR si k vybaveniu podnetov zabezpečí príslušné administratívne spisy a ďalšie podklady nutné k posúdeniu splnenia podmienok na podanie žaloby generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany podľa paragrafu 384 a nasledujúcich Správneho súdneho poriadku," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že predmetné podnety budú vybavené v zákonnej lehote.Viacerí sympatizanti súčasnej vládnej koalície začali napríklad na sociálnych sieťach po útoku na predsedu vlády Roberta Fica požadovať rozpustenie PS. Podľa nich totiž k incidentu viedli opozičné aktivity hnutia, ako napríklad organizovanie demonštrácií a kritika krokov vlády.Takzvané „alternatívne" médiá tiež spájali Progresívne Slovensko s obvineným z útoku na Fica Jurajom C. Šéf hnutia Michal Šimečka však poprel, že by mal obvinený s hnutím čokoľvek spoločné.