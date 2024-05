Green Deal je v súčasnosti podľa Uhríka nevykonateľný a treba ho zrušiť (video)

V jedálni majú CO2 semafory

Ubližuje farmárom i priemyslu

31.5.2024 (SITA.sk) - Green Deal je v súčasnosti podľa predsedu hnutia Republika a europoslanca Milana Uhríka nevykonateľný. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA.Ako kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu uviedol, nie je a priori proti znižovaniu emisií, a myslí si, že technológie povedú k tomu, že sa emisie budú znižovať a príde sa na takzvanú bezdymovú ekonomiku či hospodárstvo.Green Deal podľa neho nemá zlé ambície, no technicky a fyzikálne je podľa neho nezrealizovateľný, pretože zavádza emisné kvóty pre prakticky všetky oblasti života.„Spomeniem výrobu elektrickej energie. Zavádza emisné kvóty na dopravu, na automobily, zakazovali sa predsa spaľovacie motory, zavádza emisné normy na zvieratá, dokonca na počty chovaného dobytka. Ale napríklad už v europarlamente máme aj emisné, ešte to nie sú normy, ale nejaké už predsa len indície, aj pre ľudí,“ uviedol Uhrík a pokračoval, že majú v jedálni CO2 semafory, a každé jedlo je označené červenou, žltou alebo zelenou, či je CO2 negatívne na prírodu alebo pozitívne.„Zelenina je pozitívna a napríklad hovädzina, alebo teda mäso, je označené ako červené, čo vnímam už len krôčik od toho, že budú predsa len nejaké normy v budúcnosti aj pre ľudí, tak, ako sú už napríklad schválené emisné normy a povolenky pre vykurovanie domácnosti palivom alebo drevom a podobne,“ dodal Uhrík.Skonštatoval, že Green Deal tak, ako je v súčasnosti, je podľa neho zlý, nezrealizovateľný, ubližuje farmárom, priemyslu a konkurencieschopnosti Európy, a preto by ho navrhol zrušiť.„Hovorím to na rovinu. Green Deal nie je nejaký Svätý grál, ktorý nemôže byť zrušený. Spolu s 40 europoslancami sme predložili návrh na jeho zrušenie a chceme ho nahradiť skutočnou ochrannou prírody, ktorá bude rešpektovať aj ekonomický rozvoj Európy, rozmach Európy, pretože chudobné štáty, chudobné mestá prírodu nechránia, čo vidíme na rozvojových krajinách.“ uzavrel Uhrík.