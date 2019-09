Generálny advokát Súdneho dvora EÚ odmietol obavy poľských súdov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 24. septembra (TASR) - Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Evgeni Tančev v utorok sudcom tejto inštitúcie odporučil, aby rozhodli o neprípustnosti návrhov na začatie predbežného konania týkajúceho sa vnútroštátnych opatrení, ktorými sa ustanovuje režim disciplinárneho konania proti sudcom v Poľsku.V správe súdnej inštitúcie so sídlom v Luxemburgu sa uvádza, že krajské súdy z miest Lowicz a Plock požiadali o predbežné konanie pred Súdnym dvorom EÚ pre obavy, že môžu čeliť disciplinárnemu konaniu v prípade, že sa vyjadria v neprospech štátnej pokladnice (prípad z Lowiczu) alebo uplatnia mimoriadne zmiernenie trestu pre obvineného, ktorý spolupracuje so súdom pri vyšetrovaní série závažných zločinov (prípad z Plocku).V roku 2017 poľská vláda zaviedla reformu súdneho systému vrátane nového režimu pre disciplinárne konania proti sudcom. Vnútroštátne súdy z Lowiczu a Plocku o svojom návrhu na začatie predbežného konania uvádzajú, že minister spravodlivosti získal vplyv na spustenie a vedenie disciplinárneho konania proti sudcom a že zákonodarné orgány získali vplyv na zloženie Národnej súdnej rady, čiže orgánu zodpovedného za výber sudcov, ktorí môžu byť vymenovaní do disciplinárnej komory Najvyššieho súdu zaoberajúcej sa disciplinárnymi prípadmi týkajúcich sa sudcov.Oba vnútroštátne súdy vyjadrili pochybnosti, či je nový režim disciplinárneho konania proti sudcom v Poľsku v súlade s právom EÚ.upozornil Tančev vo svojom stanovisku. A dodal, že nemá dostatok informácií o tom, ktoré ustanovenia poľského práva nie sú zlučiteľné s legislatívou EÚ a aké by mali byť dôvody.Podľa generálneho advokáta oba súdy, ktoré podali návrh na začatie predbežného konania majú iba "subjektívny strach", pričom ku disciplinárnemu konaniu zatiaľ nedošlo a takéto konanie zostáva "hypotetické".Tlačová agentúra DPA v tejto súvislosti uviedla, že poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá stojí za spornou reformou súdnictva, privítala stanovisko generálneho prokurátora Tančeva.uviedol hovorca PiS Radoslaw Fogiel. Podľa jeho slov žiadosť o predbežné konanie zo strany oboch nižších súdov bola politicky motivovaná a pod zámienkou na "vedenie vojny" proti vládnej strane.Stanovisko generálneho advokáta nie je oficiálnym rozhodnutím Súdneho dvora EÚ, avšak sudcovia sa jeho pokynmi často riadia.