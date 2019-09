V čase krízy by ľuďom mohlo pomôcť oživenie zamestnaneckej prémie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. septembra (TASR) – V čase hospodárskej krízy by príjmy pracujúcich mohlo zvýšiť oživenie zamestnaneckej prémie. S využitím tohto inštitútu počíta návrh prvého akčného plánu na realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky (SHP) Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Aktiváciou tohto nástroja by sa mal zaoberať rezort financií do 30. júna 2020.uvádza sa v materiáli MH SR.Zvýšením disponibilných príjmov tejto skupiny obyvateľstva by sa podľa SHP zvýšila spotreba a realizácia jej potrieb na vnútroštátnom trhu. MF SR by však pri realizácii tohto opatrenia malo brať do úvahy politiky trhu práce, rozpočtové možnosti, ako aj diskutovať so sociálnymi partnermi.píše sa v materiáli.Ďalším opatrením by malo byť odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov za nočnú a víkendovú prácu, ako aj od mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.uvádza sa v materiáli MH SR.Kumulácia príplatkov v prípade, že sviatok pripadne na deň víkendu, je tiež podľa materiálu nevyhovujúca, pretože zamestnanec vykonáva tú istú prácu počas jednej pracovnej zmeny.priblížilo ministerstvo.Odpojením minimálnej mzdy by bolo možné uvoľniť tlak na rast mzdových nákladov a vhodným stanovením novej referenčnej veličiny či posilnením a zárukami v rámci kolektívneho vyjednávania zachovať existujúci stav pre zamestnancov. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) v pondelok po rokovaní tripartity naznačil, že sa vláda touto problematikou už zaoberá.uviedol Richter.