Generálny konzulát SR v New Yorku povedie Beatrice Szabóová, bola hovorkyňou Fica aj Pellegriniho

17.7.2025 (SITA.sk) - Generálny konzulát Slovenskej republiky v americkom New Yorku povedie Beatrice Szabóová. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí . Szabóová bola v minulosti hovorkyňou premiéra Roberta Fica , premiéra Petra Pellegriniho a primátora Bratislavy, viedla komunikačné odbory ministerstva životného prostredia a naposledy ministerstva zahraničia. V slovenskej diplomacii pôsobí podľa vyjadrenia rezortu nepretržite od roku 2018.Slovensko zastupovala vo funkcii konzulky počas vyslania v Španielsku a pracovala tiež na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ako uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár , Generálny konzulát SR v New Yorku sa popri hlavnej úlohe, ktorou je poskytovanie konzulárnej pomoci občanom SR a starostlivosti o najväčšiu slovenskú krajanskú komunitu, zameriava tiež na podporu slovenských ekonomických záujmov v USA.„Slovensko-americký ročný obchodný obrat dosahuje takmer 6 miliárd eur. V spolupráci s naším veľvyslanectvom vo Washingtone preto generálny konzulát aktívne prezentuje Slovensko ako výhodnú investičnú a obchodnú destináciu v rámci jednotného európskeho trhu. Zároveň pomáha slovenským exportérom pri etablovaní ich výrobkov a inovatívnych technológií na americkom trhu,“ uviedol s tým, že Spojené štáty americké sú pre Slovensko deviatym najväčším exportným trhom. Americké firmy zamestnávajú v SR približne 45-tisíc ľudí.Nová generálna konzulka chce využiť aktívnu prezentáciu a komunikáciu na podporu firiem zo Slovenska, hľadanie nových investícií do slovenskej ekonomiky, súčasne nadväzovanie kontaktov v kultúre, umení či na zvýšenie počtu amerických turistov prichádzajúcich do SR. Významne pri tom pomôžu štyri honorárne konzuláty SR spadajúce do teritoriálnej pôsobnosti generálneho konzulátu v New Yorku sídliace v Bostone, Detroite, Indianapolise a Naperville.„Naším prioritným cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pomoci a ochrany občanom SR, ktorí či už cestujú, študujú, alebo pracujú v USA. Budeme pokračovať aj v organizácii výjazdových konzulárnych dní a v spolupráci so slovenskými krajanmi, ktorí majú pre Slovensko mimoriadny potenciál v oblasti ekonomickej diplomacie a zdieľania kontaktov,“ povedala Szabóová.Generálny konzulát sa pod jej vedením zameria rovnako na udržiavanie kultúrnych tradícií a podporu výučby slovenského jazyka. Množstvo potomkov Slovákov druhej, tretej a štvrtej generácie sa hlási ku slovenským koreňom a prejavuje záujem o udelenie štátneho občianstva SR. Generálny konzulát eviduje najpočetnejšiu slovenskú komunitu v samotnom meste New York a celkovo v štátoch New York, Illinois, New Jersey, Ohio či Pensylvánia.Konzulárny obvod Generálneho konzulátu SR v New Yorku od 1. augusta 2025 zahŕňa 23 z celkového počtu 50 štátov USA: Aljaška, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Južná Dakota, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvánia, Rhode Island, Severná Dakota, Vermont, Wisconsin a Wyoming.