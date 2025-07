Štát zarába na fajčení miliardu ročne. Analytik varuje, že prehnané dane môžu pomôcť nelegálnemu trhu

Únia chce získať nový zdroj príjmov z tabakových výrobkov

Slovensko si nechce nechať vziať príjmy z daní

Skúsenosti zo zahraničia

17.7.2025 (SITA.sk) - Príjmy štátu z tabakových netabakových daní na Slovensku výrazne rastú, no ďalšie zvyšovanie sadzieb môže podľa analytika INESS Martina Vlachynského viesť k rozšíreniu nelegálneho trhu.„Fajčiarov vlády milujú. Sú spoľahlivými daňovníkmi, ktorí usilovne plnia štátnu kasu. Kým v roku 2019 zaplatili 766 miliónov eur, tento rok už prispejú 1 miliardou,“ uviedol Vlachynský. Zvyšovanie sadzieb je naplánované aj na budúci rok a vláda môže tieto príjmy použiť na rôzne účely, vrátane 13. dôchodkov či na ministerstvo športu Podľa uniknutých informácií, ktoré priniesol Euractiv , by sa tabakové dane mohli stať aj príjmom európskeho rozpočtu. Európska komisia hľadá nové vlastné zdroje, ale nejde podľa analytika o výdavky do zdravotníctva.„Treba predsa financovať nové európske programy, obranu, či nové výdavky vyplývajúce z rozširovania,“ upozorňuje Vlachynský. Európska únia by mohla zvýšiť minimálnu sadzbu tabakovej dane a zaviesť plošné zdanenie nových nikotínových produktov, pričom výber daní z nárastu sadzieb by si vzala Únia.Analytik však považuje pravdepodobnosť takéhoto scenára za minimálnu, keďže slovenská vláda bojuje s vysokým deficitom a nechce sa vzdať časti príjmov. Zároveň upozorňuje, že ďalšie zvyšovanie sadzieb nie je garanciou vyšších príjmov.„Podľa prognózy daňového výboru by príjem z tejto dane mal byť o 50 miliónov, resp. o 5 % nižší, ako sa predpokladalo minulý rok. Štát by mohol byť teoreticky rád, ak je pokles príjmov spôsobený nižšou mierou fajčenia. Tieto údaje však ešte nemáme. Vzhľadom na výšku sadzieb je dosť možné, že k poklesu výberu dane došlo pre nárast nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami,“ konštatuje Vlachynský.Ako príklad uvádza Veľkú Britániu, kde vysoké ceny viedli k poklesu legálneho predaja cigariet o 44 %, no prevalencia fajčenia klesla len o 5 % a čierny trh pokrýva až 25 % spotreby.„Permanentná snaha o zvyšovanie sadzieb v mene pestúnskeho štátu, ale aj fiškálnej pokladne, viedla v poslednom období v Európe k významnému rastu nelegálneho obchodu s cigaretami,“ dodáva analytik. Európska komisia by preto mala byť pri príprave sadzieb novej smernice podľa neho viac než opatrná.