Generálny manažér Calgary bude na drafte šprintovať za Slovákom, myslí si expert

Názory expertov

Odhad druhého kola draftu

28.6.2023 (SITA.sk) - Krátko pred stredajším 1. kolom draftu nováčikov do zámorskej NHL v americkom Nashville zverejnili svoje posledné predpovede dvaja renomovaní experti. Scott Wheeler z magazínu The Athletic aj Sam Consentino z kanadskej televízie Sportsnet sa zhodli na tom, že Slovensko bude mať v prvej dvadsiatke dvoch zástupcov - útočníkov Dalibora Dvorského Wheeler zaradil Dvorského na 6. priečku, z ktorej by putoval do klubu Arizona Coyotes . Consentino ho dal o dve miesta nižšie, odkiaľ by ho bral Washington Capitals. "Zameriava sa na detaily a dokáže hrať aj na krídle. Je v špičkovej kondícii a disponuje veľkou súťaživosťou aj pracovnou morálkou," napísal Consentino o čerstvo 18-ročnom centrovi zo Zvolena.Pri Honzekovi sa odborníci tesne nezhodli. Podľa Wheelera príde na rad ako sedemnásty a skončí v Detroite Red Wings , jeho kolega mu prisúdil 16. pozíciu a klub Calgary Flames . "Ak sa situácia vyvinie tak, že tento hráč bude vtedy stále k dispozícii, generálny manažér Craig Conroy bude možno šprintovať na pódium," poznamenal Consentino k 18-ročnému krídelnikovi z Trenčína.Kým redaktor Sportsnetu predpovedal iba zloženie 1. kola, Wheeler si trúfol odhadnúť kompletné prvé dve kolá. V druhom podľa neho zaznejú mená ďalších troch Slovákov - brankára Adama Gajana (51., Chicago Blackhawks ), útočníka Juraja Pekarčíka (57., Seattle Kraken ) a obrancu Maxima Štrbáka (60., Anaheim Ducks ). V stredajšom 1. kole si kluby NHL vyberú 32 hráčov, vo štvrtok sú na programe 2. až 7. kolo so zvyšnými 192 hokejistami."Vlani prešiel draftom bez povšimnutia, no jeho výkony v NAHL, USHL a na MSJ z ostatnej sezóny z neho urobili jedného z najlepších gólmanov na tomto drafte," myslí si Wheeler o Gajanovi. Pekarčíka opísal ako "rýchleho a talentovaného krídelníka, ktorý sa typologicky hodí Seattlu". Ku Štrbákovi uviedol, že je to "spoľahlivý obranca, ktorý by raz v Anaheime mohol hrať v jednom páre s Olenom Zellwegerom, Jamiem Drysdaleom alebo Pavlom Minťukovom".