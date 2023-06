Opitý Sagan jazdil na skútri po Monaku, dostal podmienku aj ďalší trest

Mal by ísť príkladom

28.6.2023 (SITA.sk) - Elitný slovenský cyklista Peter Sagan dostal v Monaku podmienečný trest na tri mesiace a zákaz šoférovania na rovnako dlhé obdobie za to, že v prvej polovici mája šoféroval v tejto krajine pod vplyvom alkoholu.Ako upozornil web sportnet.sme.sk s odvolaním sa na denník Monaco Matin, tridsaťtriročný Žilinčan mal 12. mája 2023 predpoludním v krvi približne 3 promile alkoholu, keď šiel ulicami kniežatstva na skútri. Navyše, nebol to prvý Saganov priestupok v tomto smere. Pod vplyvom alkoholu ho údajne prichytili aj pred dvoma rokmi.Trojnásobný svetový šampión v cestnej cyklistike uviedol, že "strávil predchádzajúcu noc v klube a ráno mal stretnutie s kamarátom". Podľa prokurátor je Sagan športová osobnosť, ktorá by mala ísť mladým ľuďom príkladom.Slovenského reprezentanta podľa Sportnetu mal obhajovať Thomas Giaccardi, podľa ktorého sa jeho klient pred incidentom vrátil z USA a vzhľadom na únavu v dôsledku nedostatku spánku a časový posun si vraj "neuvedomil, že môže mať stále vysoký zostatkový alkohol".Petra Sagana už od soboty čaká rozlúčka s prestížnymi pretekmi Tour de France , na ktorých v minulosti sedemkrát ovládol bodovaciu súťaž. Na TdF si pripísal 12 etapových triumfov.