Generálny manažér Slovana o hráčoch z KHL: Myslím si, že každý z nás by mal zodpovedať za svoje činy (rozhovor)

13.9.2024 (SITA.sk) - Držiteľ deviatich slovenských hokejových titulov HC Slovan Bratislava v ostatných dňoch zmenil vlastníka. Štvrťfinalista uplynulého ročníka extraligy v piatok predpoludním na tlačovej konferencii predstavil aj meno generálneho manažéra a športového riaditeľa.Prvú spomenutú funkciu obsadil širokej verejnosti menej známy Lukáš Havlíček, druhej sa ujme tréner Peter Kúdelka. Obaja sa s novinármi podelili o svoje vízie či ciele, na najbližšie obdobie aj dlhší čas.Spolu s novými majiteľmi klubu deklarovali to, že na domácom poli je a bude métou Slovana vždy zisk majstrovského titulu. Detailnejšie predstavy nového generálneho manažéra klubu prezradil Lukáš Havlíček pri rozsiahlej debate s médiami.Uzatváram nejaký kolobeh. V hokeji som dlho. Na manažérskej pozícii z pohľadu manažovania eventov, organizovania súťaží pre mládež, krátkej trénerskej dráhy, hráčskej, zastupoval som hráčov ako poradca a v neposlednom rade skaut. Teraz budem na opačnej strane barikády.Veľmi sa teším, je to postupný vývoj. Je to 15 rokov skúseností nad rámec hokejovej kariéry. Verím, že keď sa ľudia na to pozrú, aj keď neuvidia medailu z majstrovstiev sveta či zápasy v NHL, ale verím, že mám dostatok skúseností zo všetkých postov. Mám nadhľad a rozhľad, ktoré by mi mali pomôcť aj v tejto pozícii.Z toho, ako je ten titul postavený, určite. Na druhú stranu, je to manažérska pozícia, ktorú robím 15 rokov. Manažujete ľudí, manažujete podujatia, manažujete firmu. Vo firme, ktorú som vybudoval s partnerom, som robil to isté. Môžete si pripustiť tlak a zosypať sa z toho, alebo môžete robiť to, čo ste robili každý deň, poriadne a správne, s najväčším odhodlaním. A potom potrebujete kus športového šťastia, správnu ruku, dobré včasné rozhodnutie. Samozrejme, všetko súvisí s nejakou ekonomikou klubu.Sen každého manažéra je poskladať si tím sám, potom za neho ručíte. Za tých hráčov, podpisujete ich, koľkokrát idú na základe nejakej osobnej známosti, skúsenosti alebo vzťahu s agentom. Myslím si, že to je nejaký problém. Nikdy sa nepozerám na to, čo bolo. Prevzali sme klub, tím je poskladaný, ja sa budem snažiť dať tímu všetku podporu, materiálnu či psychickú a najmä komunikačnú. Nielen smerom k hráčom, ale aj smerom von. No a uvidíme, čo z toho bude.Stopercentne. Samozrejme, je dôležité podchytiť aj tých, čo vyrastajú. Ten, kto za sezónu vyskočí z extraligy až do slovenského národného tímu, tak v minulosti to tak bolo. Keď ste zahrali dobre napríklad v Poprade, tak napríklad Martin Kuľha skončil v Slovane. Takže toto je jedna skupina hráčov.Chce to trošku čas, ale verím, že by sme vedeli osloviť hráčov ako Petrovský či Repčík. Tých by som strašne rád oslovil. Dali im priestor, je to úplne iný vek, majú za sebou nejakú skúsenosť. Potrebujú, aby dostali priestor aj v našich podmienkach. Považujem ich za top slovenských hráčov. Možno nemajú ešte 30 rokov, ale strašne rád by som ich v tíme mal jedného dňa.Je to o načasovaní a koľko ten hráč má rokov. Je dobré vyhodnotiť si, či to je profík, ktorý bude hrať ešte rok, dva alebo tri. V akom stave je po zdravotnej stránke a či nám má niečo dať pre tú kabínu. Nie je to iba o bodoch. Predstavujem si, že pokiaľ beriete hráča na sklonku kariéry, tak to musí byť v prvom rade profík a má odovzdať niečo šatne. Mladým hráčom a hráčom, ktorí sa do zahraničia nikdy nepozreli.Sú tam veľké rozdiely, ako takého hráča získať. Stačí sa pozerať minulý rok na Spartu. Prinesiete Zacka Kassiana a je to možno väčší problém než dobro pre ten klub a okolie. Takže budeme postupovať veľmi selektívne. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o top hráčoch, ktorí budú chcieť ísť naspäť, tak budeme prví v rade, aby sme im dali ponuku, aby tu boli.To by som zdôraznil, že verejnosť bude vnímať JTRE ako veľkého a bohatého majiteľa. My máme za úlohu s Peťom Kúdelkom stabilizovať klub. Nastaviť základné procesy, aby tie piliere v kancelárii, v rozpočtoch, v platoch, nastavení podmienok pre chlapcov, aby boli na reálnych základoch. Potom sa môžeme baviť o tom, že máme voľný rozpočet na extra šikovného hráča. Budem prvý, ktorý bude stáť u majiteľa a budem chcieť extra peniaze na hviezdu, ktorá by mohla pomôcť lige aj nám. A pokiaľ by to bol Slovák, tak aj slovenskému hokeju a fanúšikom.Som tu deň aj s cestou a doteraz som nemohol oficiálne komunikovať za klub. S Bakym som si podal ruku včera v kabíne. Bude to prvá vec, čo budem riešiť po víkende. Sadneme si a uvidíme jeho predstavy. Dlhoročne ho poznám, nie v osobnej rovine, ale tak sme sa prelínali, pretože zo spišskej enklávy, kde mám veľa kamarátov, sa budeme snažiť o to, aby bol naším hráčom dlhší čas. K dnešnému dňu má podpísanú skúšobnú zmluvu do konca septembra. Nevidel som ju, musím sa s ňou zoznámiť.Rosandič je pre mňa úplne iná téma. Neviem o tom, že by tie rokovania prebiehali. V momentálnom stave neviem, ako by sme ho využili, pokiaľ stále má záujem odísť ďalej. Takáto výpomoc nám zatiaľ nehrá do kariet.Do celého procesu ma zaviedol Peťo Kúdelka, ktorý si ma vybral. Neviem, z koľkých kandidátov som musel predniesť svoju víziu majiteľovi. Nešlo iba o zloženie kádra, bola to komplexná prezentácia. Bolo to aj o tom, ako viesť klub a čo si myslím, že je dôležité a ako by sme sa s Peťom dopĺňali. Začalo sa to niekedy v máji. To znamená, že bol to veľmi dlhý proces.Možno pre nejakú širšiu verejnosť som neznámy, ale hokejová komunita ma pozná. Sú to ľudia, ktorí so mnou pracovali či už okolo hráčskych eventov alebo manažéri ako so skautom. Myslím si, že komunikácia je môj základný pilier. Nebojím sa otázok, nebojím sa predstúpiť pred novinárov a nebojím sa normálne vyrozprávať si s niekým nejaký konflikt.Nevidím dôvod, aby som s kolegami naprieč extraligou nerokoval úplne férovo a jednoznačne. Volal som už s Gabom Spilarom, s ktorým som sa zase až toľko nestretol. Je to veľmi na úrovni. Verím, že aj takto voči klubom a hlavne voči fanúšikom, komunikácia bude odteraz veľmi silná stránka.Určite to budeme riešiť, keď na to príde. Myslím si, že teraz to rozdeľuje spoločnosť. Zo športového hľadiska by som strašne rád privítal týchto hráčov. Jedného dňa. Neviem, či to je aktuálne. Neviem, čo nám umožnia nejaké klauzuly atď. To, že nesúhlasíme s vojnou, tu nemusíme ani hovoriť. Ale po športovej stránke, keď bude hráč k dispozícii, tak to budeme zvažovať. Komu by sa nepáčilo mať Michala Čajkovského v tíme, zo športového hľadiska. Alebo Martina Gernáta, ktorého poznám ako ofenzívneho beka. Je líder každej súťaže, kde hral.Ťažká situácia pre nich, ťažká pre nás. Kiežby sme za tým vedeli urobiť nejakú jednoliatu čiaru. Tým, že som s pracoval mládežou veľmi veľa a bol som k tým hráčom bližšie, mám za sebou veľmi zaujímavé historky, čo vie napáchať jeden junior. Vedome či nevedome. Treba to veľmi dobre zvážiť.Myslím si, že každý z nás, pokiaľ je vo veku 16 až 20 rokov, by mal zodpovedať za svoje činy. Ale niektoré veci sa vám stanú, napríklad z vašej mládežníckej hlúposti. Musíme nájsť balans nad tým, čo tá hlúposť je. Úprimne si myslím, že sú veci, po ktorých treba poskytnúť druhú šancu. A bolo by to našou povinnosťou. A sú veci, ktoré sú maximálne za čiarou a tam nepôjdeme.Prvá je určite komunikácia. Musíme komunikovať s fanúšikmi. Stretnúť sa so zástupcami fanklubu Verní Slovanu. Vážiť si fanúšikovskú základňu a pritiahnuť späť ľudí, ktorí zanevreli. Komunikovať s hráčmi, komunikovať s ľuďmi, ktorí pre vás pracujú. Voči extralige, pretože vidím, že Slovan je braný tak, že čo povie Slovan, má tu nejakú váhu. To je obrovská zodpovednosť. Čo sa dá robiť lepšie? Niekomu sa to bude páčiť, niekomu nie. Máte fanúšika, budete mať kritika a to je úplne v poriadku. Verím, že môžeme nastaviť veľa procesov lepšie a budeme sa o to snažiť.Áno. Strašne by som si prial, aby sme s Peťom Oremusom sedeli a bavili sa o tom, aby sme hrali s držaním puku, aby sme vedeli meniť stratégiu a tempo hry na každého súpera. Môžeme globálne povedať, že dnes vládne 'speed and skill', ale čo vám je to platné, keď budete hrať v Lige majstrov proti Třincu, ktorý vás nepustí do určitých oblastí.Ja by som si prial, aby sme mali poskladaný tím tak, že keď príde betonársky tím, tak budeme vedieť na neho nájsť nejakú taktiku. A keď bude priestor hrať ofenzívny a moderný hokej, tak ho hrajme a buďme lepší. To najdôležitejšie je hrať s pukom. Nedávať puk od hokejky, mať hráčov typologicky na to, aby sme nedali súperovi puk zadarmo.Jasné, že trénerovi veríme. Myslím si, že Peter Oremus je jeden z najlepších slovenských trénerov. Nevidel som jeho kontrakt a neviem, či je do konca sezóny alebo či máme na neho opciu. Dostane čas na prácu. Ja mu musím byť nápomocný. Musíme si vyjasniť, ako má fungovať tá spolupráca. Je to proces, to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Moja predstava je, že jeho je kabína a moja je kancelária. Som vďačný za trénerský štáb, čo máme.Môj prvý cieľ je postaviť silnú kabínu, aby držala pospolu. Aby klíma v kabíne bola slovenská, aby lídri boli slovenskí a vedeli usmerniť legionárov a aby im vedeli pomôcť. Myslím si, že Mišo Sersen to ako kapitán absolútne zastáva, nemá problém s jazykom. Je tu dlhé roky a má zodpovednosť voči deťom a rodine. Je to prototyp lídra a kapitána. Takže budem trvať na tom, aby som to okolo neho mohol postaviť.Bohužiaľ, mám taký pocit, že neviem, či by ľudia vedeli aktuálne na Slovensku doceniť to, že sem príde Frölunda Indians, ktorá každý rok vychováva 4 až 5 hráčov pre draft NHL. A my potrebujeme, aby sme docenili Ligu majstrov. Nemyslím si, že pre nás ako pre Slovan je také dôležité ju hrať. Je to dôležité z politických a medzinárodných vzťahov, aby slovenský hokej bol vidieť, aby sme naplnili štadión. Musíme dokázať, aby ľudia vedeli, kto je napríklad Kärpät Oulu a prečo je zaujímavý, aký hokej hrá. Pretože sa obávam, keď sa pozrieme na určité štadióny, že to proste neláka.Pre nás je dôležité ísť von tam, kde budete mať partnerov, napríklad obchodných partnerov. To sú pre nás dôležitejšie veci ako Liga majstrov. My hlavne nemôžeme ovplyvniť to, či tam budeme. Zatiaľ to miesto Slovenská republika nemá a nepredpokladám, že ja alebo naše vedenie môžeme ovplyvniť rozhodnutie ohľadne Ligy majstrov. Takže uvidíme.Čo sa týka medzinárodného hokeja, to by bola moja snaha číslo jeden. Spenglerov pohár, ak sa nemýlim, Slovan historicky trikrát vyhral. A bol účastníkom. Viem, aký to má biznisový a politický dopad. Reprezentovali by sme tam nielen Bratislavu, ale celé Slovensko. Je o to veľký záujem. Je to veľmi dobre zorganizované. Bude moja veľká snaha nás tam znova dostať.Áno, je to vec, ktorú, samozrejme, budem riešiť. Je tam niekoľko možností. Keď sa dá NHL Global Series do blízkeho mesta, tak tie kluby hľadajú nejaký prípravný zápas. Ak sa nepletiem, tak Eisbären Berlín si to naposledy zahral. Tieto rokovania prebiehajú dlho dopredu. Do toho musíme hneď vstúpiť a ukázať záujem. A nebudem klamať, je to veľa o financiách. Vy musíte presvedčiť promotéra, že viete pre ten tím NHL zabezpečiť všetky podmienky, čo si oni povedia. Plus je tam samozrejme nejaké finančné ohodnotenie. Prestíž pre Slovan, ako to bolo v minulosti.Prvé, čo mi napadne, bolo by super hostiť mojich bývalých kolegov z Penguins. V tomto ohľade to však NHL vyberá tak, aby tam boli hráči z danej krajiny. Očakávam teda, že by to bol iný tím ako Penguins, kde nemáme žiadneho zástupcu. Akokoľvek to bude, tak budeme v rade záujemcov, aby sa toto podarilo dotiahnuť na Slovensko. Musíte ukázať, že máte na to financie, že máte na to zázemie, musíte mať hotel v danom meste. Tí hráči očakávajú maximálny servis. Musíte ukázať, že to viete a máte to zaplatené. Potom sa dostanete do nejakého poradovníka. No a samozrejme, vzťahy, politika, funkcionárčenie. Niekedy predbehnete 10 tímov pred vami, niekedy sa to nepodarí a budete si musieť počkať. Je to aj o šťastí.Myslím si, že v momente, keby prišiel Montreal, tak Ďuro mi volá, že potrebuje celý štadión pre seba. Neviem, ako by sme zabezpečili tie lístky. (smiech) To by bolo, samozrejme, fantastické. Ošiaľ, ktorý okolo neho je, som ja osobne okolo žiadneho slovenského hráča ešte nezažil. Je to fenomenálne. Prajem mu veľa šťastia, aby to vydržal a aby sa mu darilo.Myslím si, že k tejto práci potrebujem rozhľad, ktorý som nadobudol ostatnými skúsenosťami. Nie sú to iba posledné dva roky. Je povinnosťou vedieť o hráčoch čo najviac. Asi väčšia výhoda než Penguins je to, že som k tým hráčom vekovo bližšie. S mnohými som hral, vyrastal alebo chodím na pivo. A tie vzťahy sú veľmi otvorené. To znamená, že to asi vidím ako väčšiu výhodu než to, že som bol v NHL.