HC Slovan Bratislava spravil zmeny vo vedení, klub predstavil nového výkonného riaditeľa a generálneho manažéra (foto)

13.9.2024 (SITA.sk) - Stopercentným vlastníkom najúspešnejšieho slovenského hokejového klubu s viac ako storočnou tradíciou HC Slovan Bratislava sa po pondelkovom valnom zhromaždení stala spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. patriaca do holdingu realitného developera JTRE. Štvrťfinalista uplynulého ročníka slovenskej extraligy o tom informoval v piatok predpoludním na tlačovej konferencii.„Všetky akvizície uskutočňuje JTRE so záujmom o dlhodobé pôsobenie. Aj po našom vstupe a personálnych zmenách v manažmente klubu a predstavenstve spoločnosti HC Slovan Bratislava, a.s. máme záujem zachovať kontinuitu vo fungovaní hokejového klubu s dlhou a úspešnou tradíciou a vytvoriť adekvátne podmienky pre kvalitnú prípravu nielen A tímu, ale aj mládeže či ženského tímu s ambíciami zodpovedajúcimi menu HC Slovan. Pre nás je podstatné, že sa klub dlhodobo na vysokej úrovni venuje mládežníckym kategóriám a jedným z našich cieľov bude pritiahnuť čo najviac detí k pravidelnému športovaniu,“ povedal Pavel Pelikán , výkonný riaditeľ JTRE a člen predstavenstva JTRE sports & entertainment.HC Slovan Bratislava po vstupe nového vlastníka vymenoval aj nových ľudí na dôležitých postoch. Výkonným riaditeľom klubu sa stal Peter Kúdelka , ktorý bude zodpovedný aj za mládežnícku organizáciu a výchovu talentov. Generálnym manažérom zodpovedným za A mužstvo je Lukáš Havlíček.„V prvom rade potrebujeme stabilizovať finančnú situáciu klubu a dobre nastaviť jeho základné piliere ako fungovanie mládeže, komunikácia s fanúšikmi, sponzormi a samozrejme s našimi hráčmi. Chceme, aby HC Slovan vedel osloviť top hráčov po celom svete a bavil ľudí predvedenou hrou a celkovým zážitkom z návštevy zápasov a klubových podujatí,“ predstavil plány nového manažmentu Peter Kúdelka.Zároveň prezradil, že pre sezónu 2024/2025 zostáva aj vo funkcii reprezentačného trénera do 17 rokov. „Hneď pri prvých rokovaniach s JTRE vyjadril ambíciu a stopercentnú motiváciu pokračovať so sedemnástkou. Tým, že budem pôsobiť aj pri mládeži HC Slovan Bratislava, tak to bude skoro doplnenie toho, že budem aj pri štátnej reprezentácii," dodal Kúdelka.