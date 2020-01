Generálny prokurátor Čižnár preskúma postup v prípade Dobroslava Trnku

Zadržala ho NAKA

Čaputová si pozvala aj Lučanského

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár preskúma postup prokurátora v prípade Dobroslava Trnku. Vyplýva to z odpovedí generálnej prokuratúry na otázky agentúry SITA, ktoré poskytla hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.V stanovisku sa okrem iného uvádza, že si Čižnár vyžiadal aj stanovisko špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a ubezpečuje verejnosť, že po preštudovaní spisu poskytne bližšie stanovisko.Bývalého generálneho prokurátora Trnku ešte vo štvrtok 16. januára zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Následne však prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry SR rozhodol o jeho prepustení V súvislosti s prípadom sa chce informovať aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si pozvala Jaromíra Čižnára aj šéfa polície Milana Lučanského.„Pán generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár sa v súčasnosti oboznamuje s postupom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Za týmto účelom si vyžiadal stanovisko od špeciálneho prokurátora, teda bezprostredne nadriadeného dozorovému prokurátorovi ÚŠP. Generálny prokurátor však podotýka, že relevantné stanovisko bude možné zaujať aj po naštudovaní rozsiahleho spisového materiálu týkajúceho sa takzvanej kauzy Tipos,“ uviedla Predajňová pre agentúru.Súčasného šéfa prokuratúry po prepustení Trnku vyzývali politici, aby začal konať. Čižnár tieto ich aktivity považuje za hraničné.„Jaromír Čižnár chce zároveň ubezpečiť verejnosť, že poskytne objektívne stanovisko k predmetnej veci a zároveň chce slušne požiadať politikov resp. ústavných činiteľov, aby eliminovali svoje neadekvátne politické aktivity hraničiace so zasahovaním do nezávislosti rozhodovania prokuratúry,“ dodala hovorkyňa.Trnka bol na čele prokuratúry v rokoch 2004 až 2011.