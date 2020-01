Súd v kauze vraždy Kuciaka (4. deň): Haščák odpovedal aj na otázku o medializovanej správe

V pondelok sa na súd dostavili aj finančník Jaroslav Haščák a podnikateľ Norbet Bödör. Ako prvý vypovedal druhý menovaný. Spomedzi obžalovaných sú na súde prítomní len podnikateľ Marian Kočner a tiež Tomáš Szabó. Miroslav Marček a Alena Zsuszová ešte minulý týždeň požiadali o konanie v neprítomnosti, súd im vyhovel.

Kočner sa sťažoval na prácu médií

Pokiaľ sa obžalovaný Kočner v diskusiách s Jaroslavom Haščákom sťažoval na prácu médií, týkalo sa to len tých, ktoré vlastní skupina Penta. Haščák to uviedol vo výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Haščák podľa vlastných slov pozná Kočnerove približne od roku 1998, intenzívnejšie však komunikovali až od roku 2010. Vtedy sa Kočner stal klientom Privatbanky, ktorá patrí finančnej skupine a takisto sa stal veriteľom jednej zo spoločností z portfólia Penty, spoločnosti Penta Funding.

Kočner sa podľa Haščáka pýtal na niektoré články, ktoré o ňom publikovali napríklad týždenníky Plus 7 dní alebo Trend, menované médiá spadajú pod Pentu.

Keďže portál Aktuality.sk, pre ktorý písal Kuciak, do portfólia Penty nepatril, podľa Haščáka sa o článkoch tohto média a teda aj o článkoch Jána Kuciaka spolu nebavili. O prípade sledovania novinárov sa podľa vlastných slov dozvedel až po vražde z médií.

Pokiaľ ide o medializovanú správu „Inak pracujem na o…..í čuráka“, ktorú mu odoslal Kočner, Haščák zdôraznil, že sa týkala vyšetrovateľa kauzy Gorila Lukáša Kyselicu. Ten podľa Haščáka zároveň vyšetroval prípad údajnej objednávky vraždy Silvie Volzovej, kde je momentálne obžalovaný exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko.

Haščákovi podľa vlastných slov prišlo zvláštne, že jeden vyšetrovateľ sa zaoberá ekonomickou aj násilnou trestnou činnosťou, pričom sa následne dozvedel, že na výsluchoch v prípade objednávky vraždy kládli Ruskovi otázky na kauzu Gorila.

Taktiež podľa Haščáka Kyselica komunikoval s osobami okolo bývalého príslušníka SIS Pavla Forischa, ktorý sa snažil jednu zo spoločností finančnej skupiny vydierať pomocou vymyslenej pohľadávky. Pre tieto skutočnosti podľa slov finančníka avizoval Kočner podanie podnetu voči Kyselicovi na policajnú inšpekciu.

„Bral som to tak, že Marian K. má informácie o nezákonnom konaní Lukáša Kyselicu,“ povedal Haščák s tým, že aj obžalovaný Marian K. mal s Forischom spory. Podnet bol následne podaný Ruskom, inšpekcia mu však nevyhovela.

Na otázku predsedníčky senátu, či by Haščák súhlasil so zverejnením jeho komunikácie s Kočnerom odpovedal, že by si ju najskôr musel prečítať. Potrebuje zistiť, či sa tam nenachádzajú veci zasahujúce do jeho súkromia. Súd má dnes na ešte na programe výsluch štyroch ďalších svedkov.