Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciu

Budova Generálnej prokuratúry, ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. októbra (TASR) – Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v kauzách. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá vypracovala svoju správu o prokuratúre. Prokurátorom tiež podľa nej prekáža možnosť generálneho prokurátora zrušiť už právoplatné uznesenie o vznesení obvinenia alebo výberové konania na šéfov okresných a krajských prokurátorov, priblížila riaditeľka nadácie Zuzana Petková.Prokurátori kritizujú spôsob výberu generálneho prokurátora. Volí ho Národná rada SR.uviedol Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. Nadácia zdôrazňuje, že ak funkciu obsadí nesprávny človek, môže cez pokynyProblematická je podľa nadácie aj možnosť zrušiť právoplatné uznesenie o vznesení obvinenia. V tejto súvislosti spomenula prípad lekára, ktorého obvinili, že vzal úplatok. Nadácia kritizuje aj správovú povinnosť. Podľa neziskovej organizácie má byť ďalším spôsobom, akým môže vedenie prokuratúry zasahovať do citlivých káuz.Na základe správovej povinnosti má nižšie podriadená prokuratúra informovať o všetkých svojich krokoch vedenie generálnej prokuratúry. Toto má podľa Petkovej platiť aj na prípady, ktoré dozorujú prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. To sa malo stať aj v medializovanom prípade poľovačky v Lešti.Za nedostatočné považujú prokurátori aj výberové konania na šéfov okresných a krajských prokurátorov, kde opätovne kritizujú veľký vplyv generálneho prokurátora. Dôsledkom toho má byť malý záujem o vedúce pozície na úrovni okresov a krajov.Ďalším problémom je podľa nadácie nerovnomerné zaťaženie jednotlivých prokuratúr. Ako príklad Zastavme korupciu uvádza Senicu, kde na jedného prokurátora pripadá 252 spisov, zatiaľ čo v Dunajskej Strede je to 130.