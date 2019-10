Expert: Albánsko a Severné Macedónsko by bolo potrebné priblížiť k EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. októbra (TASR) - Okrem bezpečnostných hľadísk priblíženia Albánska a Severného Macedónska k Európskej únii (EÚ) treba vnímať aj množstvo politických a ekonomických aspektov, povedal v stredu poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi.Podľa agentúry MTI tak reagoval na utorňajšie odloženie prístupových rokovaní s uvedenými krajinami na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC) v Luxemburgu.zdôraznil Bakondi. Podľa neho by posunutie hraníc EÚ prispelo k čo najskoršiemu zastaveniu migračnej vlny smerujúcej do Európy.Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák v utorok v Luxemburgu povedal, že v rámci Rady ministrov prebiehali intenzívne debaty o spustení prístupového procesu so Skopje a Tiranou. Väčšina delegácií sa podľa neho vyjadrila, že táto téma je na programe rokovaní už po tretí raz za 16 mesiacov a že nastal čas poslať Severnému Macedónsku a Albánsku pozvánku na otvorenie prístupových rokovaní.Ministri však nakoniec zhodu nenašli a dohodli sa, že Rada EÚ sa k tejto otázke opätovne vráti po tohtotýždňovom zasadnutí Európskej rady (summite EÚ).