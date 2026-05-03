Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici
Aký je zdravotný stav Maroša Žilinku?
3.5.2026 (SITA.sk) - Aký je zdravotný stav Maroša Žilinku?
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Pre 24hod.sk to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník Plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt.
„V zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok,“ uviedol týždenník na svojom webe.
Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.
>>> SPRÁVU BUDEME AKTUALIZOVAŤ
Zdroj: SITA.sk - Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
