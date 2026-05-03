Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Vojna v Iráne zasiahla biznis. Prieskum ukázal, koľko percent podnikov plánuje zvyšovať ceny
Firmy zatiaľ počítajú skôr s tým, že konflikt nebude mať dlhé trvanie, čo sa odráža aj v relatívne miernom náraste očakávaného zdražovania.
Vojna v Iráne sa už v úvode roka 2026 citeľne premietla do nálady firiem naprieč svetom a zasiahla aj ekonomické očakávania v Európe vrátane Slovenska. Podľa prieskumu International Business Report poradenskej spoločnosti Grant Thornton International klesol optimizmus stredne veľkých podnikov o šesť percentuálnych bodov na 68 percent, pričom manažéri čoraz otvorenejšie hovoria o rastúcich rizikách v dodávateľských reťazcoch aj o tlaku na náklady.
Firmy sa obávajú najmä zdražovania prepravy a predlžovania dodacích lehôt. Podiel podnikov, ktoré očakávajú rast nákladov v dodávateľských reťazcoch, sa zvýšil na 47 percent, zároveň narastajú aj obavy zo slabšieho dopytu.
Takmer polovica manažérov, konkrétne 48 percent, počíta s nedostatkom zákaziek, čo signalizuje ochladenie ekonomickej aktivity. Geopolitické napätie sa pritom čoraz výraznejšie dostáva medzi hlavné bariéry podnikania, ako prekážku ho vníma už 51 percent respondentov, pričom obavy z celkovej ekonomickej neistoty stúpli na 57 percent.
Negatívna nálada sa odráža aj v domácich indikátoroch. Na Slovensku klesol v marci indikátor ekonomického sentimentu na 95 bodov, čo je najnižšia úroveň za posledných päť mesiacov. Hodnota pod hranicou 100 pritom signalizuje pesimizmus v ekonomike a zároveň zaostáva za dlhodobým priemerom o viac než desať bodov.
Napriek zhoršujúcej sa nálade však firmy neupadajú do úplného pesimizmu. Paradoxne sa ukazuje, že skúsenosti z posledných rokov, pandémie COVID-19 či vojny na Ukrajine, im pomohli vybudovať vyššiu odolnosť voči šokom. Aj preto očakávania ziskovosti zostávajú stabilné, pričom 64 percent firiem stále predpokladá jej rast. Podniky zároveň pokračujú v investíciách, najmä do technológií, ľudí a inovácií, čo naznačuje, že dlhodobé stratégie zatiaľ nemenia.
„Pokles optimizmu v úvodnom štvrťroku tohto roka odráža veľmi reálny dosah geopolitických udalostí, akou je vojna v Iráne, na firmy po celom svete. Ostatné ukazovatele však zároveň ukazujú, do akej miery si stredne veľké firmy zvykli fungovať v podmienkach neistoty,“ uviedol generálny riaditeľ Grant Thornton International Greg Keith a zároveň upozornil, že rozhodujúce bude trvanie konfliktu, keďže krátkodobé šoky dokážu firmy zvládať podstatne lepšie než dlhodobú nestabilitu.
Firmy zatiaľ počítajú skôr s tým, že konflikt nebude mať dlhé trvanie, čo sa odráža aj v relatívne miernom náraste očakávaného zdražovania. Podiel podnikov, ktoré plánujú zvyšovať ceny, stúpol len mierne na 51 percent. Aj to naznačuje, že podnikateľský sektor síce vníma riziká, no zatiaľ ich nepremieta do radikálnych opatrení.
Zdroj: SITA.sk - Vojna v Iráne zasiahla biznis. Prieskum ukázal, koľko percent podnikov plánuje zvyšovať ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
