Generálny prokurátor musí mať vymedzené právomoci, tvrdí Macko a spresnil návrhy na úpravu paragrafu 363 (video)

Preskúmanie konania prokurátora

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemôže konať kedykoľvek a akokoľvek

22.6.2023 (SITA.sk) - Generálnemu prokurátorovi je potrebné jasne vymedziť jeho právomoci a upresniť, za ktorých podmienok a v akom štádiu trestného konania môže zrušiť obvinenie na základe paragrafu 363.Uviedol to predseda Občianskych demokratov Slovenska (ODS) Pavel Macko na štvrtkovej tlačovej besede strán Maďarské fórum , ODS, Za regióny Ako spresnil, sú to ich návrhy na úpravu paragrafu 363, pričom navrhujú aj mechanizmus, ktorý zabezpečí, že rozhodnutie generálneho prokurátora bude preskúmateľné.Dnes je podľa neho zvrchovaným a nekontrolovateľným orgánom, ktorý tvrdí Ústavnému súdu SR , že nemusí konať podľa zákona.„Včera rozhodol ústavný súd o tom, že paragraf 363 je v súlade s ústavou. Generálny prokurátor sa potešil a je to v poriadku. Rešpektujeme rozhodnutie súdu, pričom dlhodobo tvrdíme, že potrebujeme paragraf 363, no potrebujeme ho upraviť tak, aby jasne stanovil podmienky, za ktorých je možné ho použiť, a aby stanovil aj možnosť preskúmania rozhodnutia generálneho prokurátora," vysvetlil Macko.Pripomenul, že ústavný súd okrem iného povedal aj to, že generálny prokurátor nemá pravdu, ak si myslí, že môže konať kedykoľvek a akokoľvek, pokiaľ to nie je v trestnom poriadku zakázané.„Ako štátny orgán môže konať presne len tak, ako má stanovené v Ústave SR a ako je to upresnené v zákone," uzavrel Macko.