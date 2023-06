Takéto niečo by si nedovolili ani Mečiar, Fico a Danko. Saskári upozorňujú na ohýbanie legislatívneho procesu (video)

Porušenie pravidiel legislatívneho procesu

Skrátené legislatívne konanie

Precedens do budúcnosti

22.6.2023 (SITA.sk) - Parlament obchádza podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) rokovací poriadok skracovaním legislatívneho procesu. Liberáli upozorňujú na to, že celé štvrťstoročie platilo, že vládne i poslanecké zákony sa v štandardnom legislatívnom procese prijímajú na dvoch schôdzach.„Poslanci OĽaNO Sme rodina , tarabovci - a na moje prekvapenie aj za smutnej asistencie strany Demokrati - schválili, že 26 zákonov, ktoré boli v prvom čítaní schválené 13. júna, majú byť prerokované v druhom a treťom čítaní ešte na tejto istej schôdzi,“ povedal vo štvrtok na tlačovej besede Marián Viskupič z klubu SaS.Takéto niečo si podľa neho nedovolili ani Mečiar Danko . Dodal, že žiadny poslanec s morálnym kompasom nemôže takéto jasné porušenie pravidiel legislatívneho procesu akceptovať.Spomedzi 26 zákonov pochádza najviac od hnutia OĽaNO. Do tohto balíka sa dostali aj dva Viskupovičove návrhy, jeden o ochrane vkladov a druhý o majetku vyšších územných celkov.„Neviem však akceptovať, aby môj, hoc aj dobrý zákon, bol prijatý za pomoci bezprecedentného ohýbania pravidiel, preto som sa rozhodol, že ak by mali byť prerokované v druhom čítaní, stiahnem svoj podpis,“ povedal.Zákon o rokovacom poriadku neumožňuje prerokovať zákon vo všetkých troch čítaniach počas jednej schôdze. Jedinou možnosťou je skrátené legislatívne konanie, na ktoré je ale potrebné splniť zákonné dôvody.„To, že majú poslanci OĽaNO pocit krivdy, že sa na májovej schôdzi nerokovalo o ich návrhoch zákonov, nie je dôvodom pre skrátené legislatívne konanie,“ skonštatoval Ondrej Dostál zo SaS. Na jeho návrh ústavnoprávny výbor Národnej rady SR preskúma zákonnosť tohto rozhodnutia.Ústavnoprávny výbor sa tým však bude zaoberať až v pondelok, čo bude podľa Dostála neskoro. Upriamil tiež pozornosť na to, že predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák z OĽaNO opakovane hovorí, že legislatívny proces nemá byť taký rýchly a treba zabrániť obchádzaniu pravidiel.„Platí to však pre neho iba v teoretickej rovine. Keď ide o to, že potrebujeme prerokovať naše návrhy čo najskôr, tak sa na to vykašle,“ podotkol. Dodal, že parlament vytvára takýmto konaním nebezpečný precedens do budúcnosti.