Generálny prokurátor odmieta zodpovednosť Holandska za Srebrenicu

Ľudia si v bosnianskom mestečku Srebrenica pripomínajú obete masakry vyše 8000 moslimských chlapcov a mužov. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Amsterdam 1. februára (TASR) - S požiadavkou na odmietnutie staršieho uznesenia o čiastočnej zodpovednosti Holandska za masaker v Srebrenici sa v piatok na najvyšší súd obrátil holandský generálny prokurátor Paul Vlas. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa Vlasovho názoru by rozhodnutie súdu o čiastočnej zodpovednosti Holandska za časť obetí srebrenického masakra z roku 1995 malo byť anulované v rámci odvolacieho konania na najvyššom súde.vyhlásil Vlas a dodal, že by to bolo iné, "iba ak by (vojaci) boli vedeli, prípadne boli mali možnosť sa dozvedieť, že mužom (bosnianskym Moslimom) hrozí istá smrť. To sa však nestalo".Ešte v roku 2017 rozhodol odvolací súd v Haagu, že Holandsko je čiastočne zodpovedné za smrť viac ako 300 bosnianskych Moslimov z ochrannej zóny OSN, ktorí boli v tom čase pod dohľadom holandských vojakov. Tí totiž umožnili, aby sa Moslimovia dostali do rúk jednotiek bosnianskych Srbov, ktoré ich neskôr v rámci srebrenického masakru popravili.Holandský najvyšší súd by mal svoje rozhodnutie v tejto veci zverejniť 19. apríla.Odhaduje sa, že po obsadení Srebrenice, ktorú OSN vyhlásila za ochrannú zónu bezpečnú pre civilistov, tam jednotky bosnianskych Srbov od 11. júla 1995 zavraždili približne 8000 mužov a chlapcov. Ženy boli vyhnané do Tuzly, ktorú vtedy kontrolovali bosnianski Moslimovia.Jedenásty júlový deň je v Európskej únii vnímaný od roku 2009 ako Deň spomienky na genocídu v Srebrenici.