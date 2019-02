Matečná: Poľská strana ma bude v prípade ďalších pochybení informovať

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Chronológia poľských potravinových škandálov:

Bratislava 1. februára (TASR) – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) sa v piatok na stretnutí s poľským veľvyslancom na Slovensku Krzysztofom Strzalkom dohodla, že v prípade zistenia ďalších pochybení ju bude okamžite informovať. Šéfka agrorezortu to skonštatovala na piatkovej tlačovej konferencii."Dohodli sme sa s pánom veľvyslancom, že len čo zistia nejaké pochybenia, nielenže to nahlásia do európskeho výstražného systému, ale okamžite ma bude informovať, aby sme my vedeli dostopovať, či aj z tých ďalších bitúnkov sa mäso, ktoré, mimochodom, je certifikované poľskými veterinárnymi lekármi ako oprávnené mäso, ako kvalitné mäso, aby sa nedostalo opäť distribučnými kanálmi do našich, možno, obchodných reťazcov, reštauračných zariadení, škôl," priblížila v súvislosti s mäsom z rizikového hovädzieho dobytka z Poľska.Zároveň požiadala poľského veľvyslanca, aby preverili aj ďalšie bitúnky, o ktorých hovoria poľskí novinári. "Sľúbil, že urobia všetko pre to, že aj ďalšie medializované bitúnky, ktoré sú na poľskej strane, dajú preveriť," dodala.Matečná tiež skonštatovala, že avizované zavedenie kamerového systému nestačí, pretože fyzická prítomnosť veterinárneho lekára je to najdôležitejšie, čo by pri každom bitúnku malo byť. "A to je to, čo na Slovensku stále vykonávame. Ja v tom utvrdzujem všetkých našich spotrebiteľov vrátane tých, ktorí zásobujú školské jedálne a berú takéto mäso zo slovenských bitúnkov, že takéto kontroly Slovenská republika robí," uistila.Poľský veľvyslanec v piatok na stretnutí odovzdal Matečnej list od poľského ministra poľnohospodárstva Jana Krzysztofa Ardanowského, v ktorom vysvetľuje celú situáciu. "Vyjadril som tiež, že v záujme poľskej aj slovenskej strany je túto situáciu riešiť tiež na odbornej úrovni, aby sa stretli tiež hlavní veterinári a hovorili o tom, ako v takej situácii v budúcnosti reagovať," uviedol Strzalka po stretnutí.- Poľsko vyviezlo približne 2500 kilogramov mäsa z chorých kráv, ktoré boli nelegálne zabité, do 10 krajín Európskej únie (EÚ). Uviedol to vysoký predstaviteľ poľskej štátnej veterinárnej správy Pawel Niemczuk. Podľa neho bolo mäso distribuované aj na 20 predajných miest v Poľsku, z ktorých už bolo stiahnuté.Poľskom otriasol škandál po tom, ako súkromná televízia TVN24 priniesla zábery z bitúnka v meste Ostrów Mazowiecka na severovýchode krajiny. Zamestnanci tam zabíjali aj choré a staré kusy hovädzieho dobytka, ich mäso ďalej predávali. Niemczuk povedal, že mäso skončilo vo Fínsku, Maďarsku, Estónsku, Rumunsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Litve, Portugalsku a na Slovensku.- Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonala úradné kontroly u troch odberateľov v okrese Košice-okolie a Bardejov. O ďalšej distribúcii do zariadení spoločného stravovania z týchto prevádzok bol informovaný Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). "Prostredníctvom systému rýchleho varovania sme dňa 31. januára 2019 dostali informáciu o ďalších dodávkach hovädzieho mäsa na územie SR," upozornila veterinárna a potravinová správa na svojej webovej stránke.- Ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš na brífingu v Ivachnovej informoval, že takmer 300 kilogramov mäsa z rizikového hovädzieho dobytka z Poľska bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku. Dodávky mäsa z inkriminovaného poľského bitúnku mali traja spracovatelia na východe Slovenska - v Bardejove, Gaboltove a Bidovciach. Podľa Bíreša jedna z týchto prevádzok ani nebola schválená.- Premiér Peter Pellegrini vyzval zriaďovateľov materských škôl, základných a stredných škôl, aby nakupovali pre stravovanie detí len mäso, ktoré má pôvod v kontrolovaných slovenských chovoch. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR v súvislosti s informáciou, že rizikové mäso z Poľska sa dostalo aj na územie SR a skončilo vo verejnom stravovaní.- Podľa ŠVPS SR bolo podozrivé hovädzie mäso z Poľska dodané do troch slovenských prevádzok. Išlo o prevádzku v Bardejove, Gaboltove a Bidovciach.- Biznis so zabíjaním chorých kráv a predajom rizikového mäsa v Poľsku beží ďalej. Poľské bitúnky majú záujem o choré kravy aj po reportáži, ktorá ukázala prax menšieho podniku na východe krajiny. Reportér vydávajúci sa za chovateľa dobytka oslovil bitúnky v rôznych častiach krajiny a ponúkol im choré kravy. Všetkých šesť, ktoré oslovil, prejavili o zvieratá neskrývaný záujem, nikto sa nezľakol a nevyžadoval mlčanlivosť.- Nie je vylúčené, že mäso z bitúnku v Poľsku je aj na Slovensku. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná v reakcii na praktiky poľského bitúnku, ktorý je podozrivý z nelegálneho obchodu s chorým dobytkom. "Včera (28. januára) som to videla prvýkrát, keď som mala bilaterálne rokovanie s českým (agro)ministrom, ktorý mi ukázal, čo sa deje. Vyzvali sme poľského (agro)ministra, aby na to reagoval. Je to nehoráznosť," zdôraznila.- Poľská polícia vyšetrovala bitúnok podozrivý z nelegálneho obchodu s chorým dobytkom, ktorého praktiky tajne nafilmoval reportér televízie TVN24. O škandále informovala aj britská stanica BBC.- Hlavný poľský veterinár Pawel Niemczuk uviedol, že reportáž, ktorú v sobotu (26. januára) odvysielala televízia TVN24, odhaľuje "nelegálne aktivity, aké bitúnok vykonával zámerne v noci, aby sa vyhol úradnému dohľadu". Reportér TVN24 zachytil viditeľne choré kravy, ktoré privážali v nákladiakoch na bitúnok, pričom často nevedeli ani stáť na vlastných nohách. Kam po porážke odviezli ich mäso, nebolo jasné. Ťažkosti s jeho vystopovaním však podnietili poľské úrady k stiahnutiu viacerých mäsových výrobkov z predaja, priblížila BBC.Podľa Niemczuka dostali veterinárni inšpektori i polícia už skôr tip na bitúnok pri meste Ostrów Mazowiecka na severovýchode Poľska, kde malo dochádzať k "nezákonnému zabíjaniu dobytka". V noci zo 14. na 15. januára na tomto mieste objavili osem chorých kráv a rozhodli sa ich "bezodkladne usmrtiť, aby ukončili ich trápenie".Veterinárni inšpektori preverovali aj ďalšie bitúnky v oblasti, zatiaľ čo polícia sa snažila identifikovať možných predajcov mäsa z chorého dobytka.- ŠVPS SR vydala odporúčanie pre spotrebiteľov na Slovensku, aby nekonzumovali mrazené jahody zakúpené v obchodnej sieti bez ich predošlej tepelnej úpravy. Odporúčanie súviselo s kauzou mrazených poľských jahôd. Švédski a rakúski odborníci dospeli genetickým skúmaním vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu A k záveru, že zdrojom infekčného ochorenia v oboch štátoch boli dovezené mrazené jahody z Poľska. Informáciu priniesol odborný časopis Eurosurveillance a sprostredkovala ju 16.10. tlačová agentúra APA.- ŠVPS SR pri mrazených poľských jahodách infikovaných infekčnou hepatitídou čakala na oznámenie cez výstražný systém EÚ. Vírusy, ktoré spôsobili ochorenia vo Švédsku i v Rakúsku, boli podľa expertov identické. V Rakúsku zistili, že vo ôsmich prípadoch pacienti konzumovali ryžu s jahodami s ingredienciami dovezenými istou veľkoobchodnou spoločnosťou z Poľska. Medzi odberateľmi tohto tovaru figurovali popri 13 iných rakúskych veľkoobchodoch, dvoch nemocničných kuchyniach v alpskej republike, výrobcovia jedál z Talianska aj dva veľkoobchody zo Slovenska.- Švédski a rakúski odborníci dospeli genetickým skúmaním vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu A v oboch krajinách k záveru, že zdrojom infekčného ochorenia v oboch štátoch boli dovezené zmrazené jahody z Poľska. Infikované produkty z Poľska sa dostali cez dva veľkoobchody aj na Slovensko.- Vo Švédsku zaznamenali do 9. októbra 20 prípadov vírusového zápalu pečene typu A, pričom 17 z nich potvrdili laboratórne testy. Najmenej desiati pacienti konzumovali zmrazené jahody z Poľska.- V Rakúsku zaznamenali od júla 14 takýchto prípadov.- Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia Českej republiky (SZPI ČR) varovala spotrebiteľov pred konzumáciou zmesi hovädzieho a bravčového mletého mäsa importovaného z Poľska a ponúkaného v prevádzkach obchodného reťazca Lidl ČR. Dôvodom bola prítomnosť salmonel v produkte. Prítomnosť salmonel objavili kontrolóri v 500 gramovom balení spomínaného výrobku producenta Zaklady Miesne Henryk Kania S. A. z obce Mokrsko v poľskom Lodžskom vojvodstve.- SZPI ČR varovala spotrebiteľov pred konzumáciou chladeného morčacieho mäsa, importovaného z Poľska a ponúkaného v ČR v obchodnej sieti Tesco, a to pre odhalenie salmonel v produkte. Zákazníci, ktorí si výrobok (Indrol - Chutné krůtí maso, krůtí mletý masný polotovar s přidanou vepřovou bílkovinou) kúpili, by ho nemali konzumovať. Išlo o výrobok v balení 520 gramov, ktorý mal maximálnu dobu trvanlivosti do 3. júna 2016.- Bravčové mleté mäso importované z Poľska, ktoré ponúkala v prevádzkach obchodná sieť Lidl ČR, bolo infikované baktériami salmonela. Odhalila to SZPI. Zároveň uistila, že výrobok označený Čerstvá porce - Vepřové mleté maso 100% v 500-gramovom balení z poľského Kutna už nebolo na trhu. Maximálna doba trvanlivosti produktu z inkriminovanej šarže vypršala 30. apríla 2016. Prítomnosť salmonel potvrdila kontrola v jednej zo vzoriek odobratých v predajni v Děčíne.- Kuracie mäso poľského pôvodu, ktoré sa predávalo v Zlínskom kraji (ČR), obsahovalo nepovolené polyfosfáty, ktoré zadržujú v mäse vodu. Informovala SZPI ČR. Spomínané mäso, kuracie štvrte, obsahovalo menej bielkovín a viac vody, ako povoľujú predpisy, čo sa dalo hodnotiť ako klamanie spotrebiteľov. Zásielka s hmotnosťou 150 kilogramov od poľskej firmy Inter-Natural sa už predala a bola po dátume spotreby.- Prítomnosť baktérií Salmonella enteritidis v zásielke troch ton chladeného kuracieho mäsa z Poľska preukázali laboratórne testy SZPI ČR. Poľská Štátna veterinárna správa varovala partnerov prostredníctvom systému rýchleho varovania RASFF, aj keď bola zásielka určená výlučne pre ČR. Vzhľadom na dátum spotreby (7. júna 2015) už inkriminované mäso nebolo v obchodnej sieti, časť danej šarže sa však mohla nachádzať u spotrebiteľov. Preto SZPI upozornila širokú verejnosť.- Do predaja v troch českých a v jednom slovenskom obchode sa dostalo celkovo vyše desať ton kuracieho mäsa s prítomnosťou baktérie salmonela. SZPI nariadila okamžité stiahnuť zdraviu škodlivé šarže mrazených kuracích stehenných rezňov od poľského výrobcu. Podľa SZPI sa mäso dostalo do predajní v českých mestách Louny, Sadské a v obci Baška v moravskosliezkom okrese Frýdek-Místek, ako aj v jednej slovenskej predajni, ktorú nekonkretizoval. Inšpekcia zistila salmonelu vo štvrtok (16.4.) laboratórnymi vyšetreniami balených, hlboko mrazených stehenných rezňov bez kosti a kože. Inšpekcia vydala aj varovanie v rámci európskeho systému RASFF.- Poľské úrady odhalili stopy konskej DNA v mäse a výrobkoch označených ako hovädzie v troch skladoch v krajine. Informovala o tom Reuters s odvolaním sa na Ústredný veterinárny inšpektorát. Prítomnosť konského mäsa v deklarovanom hovädzom mäse a mäsových výrobkoch odhalili na základe testov DNA v reakcii na celoeurópsky škandál s konským mäsom, ktoré sa dostalo najmä do mrazených potravín. Podľa predstaviteľov viacerých krajín, kde sa takéto mäso objavilo - v Írsku, Veľkej Británii, Nemecku či ČR - viedli indície o pôvode konského mäsa do Poľska.- Denník Plus Jeden Deň priniesol informácie o ďalšom potravinovom škandále v Poľsku. Investigatívna reportáž TVN24 odhalila, že farmári dopovali zvieratá zakázanými antibiotikami. Reportéri, vystupujúci ako díleri, navštívili 25 firiem na dobytok a ponúkali antibiotiká. Len jedna farma lieky nechcela. Farmy preventívne podávali zvieratám doxycyklín a metronidazol. Dopovanie dobytka liekmi zaistí, že rastie čo najrýchlejšie a s čo najmenšími nákladmi.- Mäso z Poľska bolo na Slovensku kontrolované už v roku 2012. Kontrolóri ŠVPS SR objavili v kuracích prsiach doxycyklín. Spotrebiteľom poradili mäso nekonzumovať. Na Slovensko vtedy dorazili takmer dve tony mäsa.