Generálny riaditeľ RTVS sa vyjadril k svojmu majetkovému priznaniu, reagoval tak na výzvu SNS

8.4.2024 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj , v súvislosti s nepravdivou kampaňou, ktorú proti nemu vedú predstavitelia niektorých strán, považuje za nutné podať verejnosti informácie k svojmu majetkoprávnemu priznaniu ako aj k hospodáreniu RTVS.Machaj zároveň dodal, že RTVS si naďalej bude nezávisle plniť všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov a z podstaty jej verejnoprávneho poslania.Machaj uviedol, že náležitosti týkajúce sa jeho majetkoprávneho priznania podliehajú výlučne kontrolnej pôsobnosti Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií.„Žiadny iný orgán a už vôbec nie politická strana nemôže nahradiť výkon tejto pôsobnosti zo strany príslušného výboru. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pritom môže postupovať tak na základe podnetu inej osoby, ako aj z vlastnej iniciatívy,“ uviedol Ľuboš Machaj s tým, že jeho cieľom je ochrániť RTVS pred snahou o jej destabilizáciu.Machaj dodal, že kým výbor vo veci nerozhodne, žiada všetkých, aby sa zdržali ďalšieho zasahovania do osobných pomerov členov vedenia RTVS a do vnútorných záležitostí RTVS. Generálny riaditeľ sa vo vyhlásení zaviazal, že príslušnému výboru poskytne plnú súčinnosť v zákonom ustanovenom rozsahu a akékoľvek jeho rozhodnutie bude rešpektovať, čo zároveň očakáva aj od aktérov opakovaných útokov na jeho osobnú reputáciu.„Na právne nekvalifikované a politicky motivované výzvy nebude počas prípadného konania výboru ďalej reagovať,“ uviedol Machaj.Generálny riaditeľ tiež vysvetlil, že požiadavka, aby zisťoval, ako so svojimi majetkovými právami a hodnotami nakladajú jeho bývalí veritelia, je nekompetentná a pre generálneho riaditeľa RTVS je aj objektívne nemožné jej vyhovieť, keďže na takýto postup nemá žiadne zákonné možnosti. Dodal, že totožné závery sa týkajú aj výhrad voči údajnému konfliktu záujmov na strane konateľky spoločnosti Media RTVS.„RTVS v tejto súvislosti pripomína, že výsledky hospodárenia spoločnosti Media RTVS dosiahli práve počas funkčného obdobia súčasného vedenia RTVS historicky najlepšie hodnoty. RTVS tak získala v roku 2023 najvyššie príjmy z reklamy od svojej existencie, a to vo výške viac ako 14 miliónov eur, čo je o 18 percent viac ako v roku 2022," doplnil na záver Machaj. Slovenská národná strana (SNS) vyzvala minulý týždeň Machaja, aby bezodkladne vysvetlil verejnosti chyby svojho majetkového priznania. V záväzkoch podľa národniarov chýba presná špecifikácia dlhov, ktoré generálny riaditeľ má, preto podajú podnet na preskúmanie jeho priznania na príslušný parlamentný výbor.„Veríme, že Ľuboš Machaj sám a dobrovoľne zverejní všetkých svojich veriteľov vrátane súm, ktoré dlží predmetným osobám. Z verejne dostupných informácií totiž nie je možné zistiť štruktúru záväzkov v osobnom bankrote pána Machaja," tvrdia národniari.Tým, že generálny riaditeľ pred verejnosťou zatajuje, komu vlastne dlží a kto je užívateľom konečných výhod jeho dlhu, podľa strany vzbudzuje presvedčenie, že nie je svojprávny pri svojom rozhodovaní.