Ukrajinský veliteľ vyzýva na vstup do armády. Nikto nemôže zostať mimo, ide o osud krajiny

8.4.2024 (SITA.sk) - Veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Pavľuk vyzval Ukrajincov, aby vstúpili do armády, keďže ide o osud krajiny, čo znamená, že nikto nemôže zostať mimo.„Čím viac Ukrajincov nájde odvahu vstúpiť do radov ozbrojených síl , tým menej šancí bude mať Rusko na realizáciu svojich krvilačných plánov," napísal Pavľuk na Facebooku „Je nanajvýš dôležité uvedomiť si, že nikto nemôže zostať mimo. V stávke je osud krajiny, osud nášho národa," dodal.Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Teraz je historický okamih, pred ktorý nás osud postavil: buď ubránime a zachováme štát, alebo ako národ zanikneme," vyhlásil Pavľuk.Veliteľ ukrajinských pozemných síl poznamenal, že ukrajinská armáda potrebuje rôznych špecialistov, a to vodičov, kancelárske sily, kuchárov, stavbárov, IT špecialistov, účtovníkov, lekárov a inžinierov.