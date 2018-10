Generálny tajomník NATO navštívi Srbsko, Chorvátsko i Slovinsko

Jens Stoltenberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. októbra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg zavíta na budúci týždeň do metropol Srbska, Chorvátska a Slovinska - Belehradu, Záhrebu a Ľubľany.Najvyšší predstaviteľ Aliancie si v Srbsku pozrie časť cvičenia NATO so zameraním na pomoc v katastrofických situáciách, na ktorom sa zúčastní podľa jeho slov celkove 40 štátov a ktoré sa vôbec po prvý raz uskutoční v nečlenskej krajine Aliancie.Ako podčiarkol Stoltenberg podľa tlačovej agentúry Tanjug, je to dôkaz ocenenia partnerstva medzi Srbskom a NATO.Srbsko, ktoré ešte v roku 2007 deklarovalo svoju vojenskú neutralitu, sa od roku 2006 podieľa na programe Partnerstvo za mier Aliancie a v roku 2015 uzavrelo s Alianciou aj individuálny akčný plán partnerstva, pripomenula tlačová agentúra APA.