Ma vo WTO: Obchodný spor medzi Čínou a USA môže trvať 20 rokov

Čínske prepravné kontajnery v prístave Savannah, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 2. októbra (TASR) - Obchodný spor medzi Čínou a USA môže trvať 20 rokov. Zopakoval v utorok na seminári Svetovej obchodnej organizácie (WTO) najznámejší čínsky podnikateľ Jack Ma, zakladateľ a donedávna aj generálny riaditeľ internetového gigantu Alibaba, svoje septembrové vyhlásenie.Zároveň však vyjadril nádej, že je možné dosiahnuť riešenie, keďže obchodná vojnaČínsky miliardár tiež spochybnil zameranie sa niektorých politikov len na obchodné deficity, ktoré nazval20. storočia. Americký prezident Donald Trump pritom dlho kritizuje obrovský deficit svojej krajiny v obchode s Čínou.povedal Ma na seminári WTO.Pripomenul, že obchodný konflikt uškodí nielen USA a Číne, ale aj malým podnikom v iných krajinách. A problémyCelkovo sa Ma domnieva, že obchod má potenciál na solídny rast, ale musí byť chránený pred reguláciami.Vyhlásil tiež, že kým dnes sú na produktoch nápisy Made in China, USA alebo Switzerland (vyrobené v Číne, USA alebo vo Švajčiarsku), v roku 2030 to už môže byť Made in Internet. Odhaduje, že viac ako 85 % podnikania bude razAlibaba je najväčším elektronickým obchodom na svete z hľadiska výšky tržieb, ktoré vygeneruje na svojich platformách.Jadrom jeho podnikania je spájanie amerických maloobchodníkov s čínskymi dodávateľmi, z ktorých mnohí sú malí výrobcovia nábytku, kabeliek, náradia a domácich spotrebičov. Spojené štáty sú pre nich kľúčovým trhom, a preto ich tvrdo zasiahli nové clá Washingtonu v hodnote stoviek miliárd dolárov. To vyvolalo odvetné opatrenia Pekingu.Jeden z najprominentnejších a najdôležitejších čínskych podnikateľov odišiel minulý mesiac z postu generálneho riaditeľa Alibaby, ale zostáva členom partnerstva. Udržal si tak kontrolu nad spoločnosťou prostredníctvom svojho práva nominovať väčšinu členov predstavenstva.