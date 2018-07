Generálnym komisárom za SR na Expo 2020 by mal byť Vladimír Rak

Na archívnej snímke vidno špičky mrakodrapov nad hmlou, osvetlené ranným slnkom vo štvrtiach Marina a Jumeirah v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Generálnym komisárom expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 by mal byť Vladimír Rak. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR na jeho vymenovanie, ktorý by mal na svojej schôdzi v stredu (11.7.) odobriť vládny kabinet.Finančné zdroje potrebné na činnosť generálneho komisára a jeho sekretariátu sú podľa MH SR súčasťou finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na EXPO Dubaj 2020. Náklady na pôsobenie generálneho komisára budú hradené z rozpočtovej kapitoly MH SR ako hlavného koordinátora oficiálnej účasti SR na EXPO Dubaj 2020.