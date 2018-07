Leichtfried: SPÖ ešte nevie, či podporí Šefčoviča ako volebného lídra

Na snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič počas brífingu pred summitom EÚ v sídle budovy Europa v Bruseli 28. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Brusel/Viedeň 9. júla (TASR) - Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) zatiaľ nie je rozhodnutá, koho podporí na post volebného lídra európskych socialistov v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), kde je momentálne jediným kandidátom slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda SPÖ Jörg Leichtfried.Nominant socialistov ma kandidátke do eurovolieb by sa v prípade volebného víťazstva tejto politickej skupiny uchádzal o funkciu predsedu Európskej komisie (EK).Leichtfried je podpredsedom opozičnej SPÖ a poslancom rakúskeho parlamentu. V predošlej vláde Christiana Kerna zastával funkciu ministra dopravy, inovácií a technológií, v rokoch 2004-15 bol poslancom Európskeho parlamentu.uviedol Leichtfried na otázku TASR, či by SPÖ mohla podporiť kandidatúru Šefčoviča. Spresnil, že na úrovni jeho strany rozhodnutie o tom, koho podporiť ako volebného lídra v eurovoľbách, zatiaľ nebolo prijaté.Vysvetlil, že Strana európskych socialistov (PES) v tejto veci poverila portugalského premiéra Antónia Costu, aby v nasledujúcich týždňoch viedol konzultácie a vyjasnil otázku vhodných kandidátov na post volebného lídra tejto politickej skupiny. Konečné rozhodnutie má padnúť na jeseň a o víťazovi spomedzi nominantov rozhodne zjazd PES v novembri.priznal Leichtfried a potvrdil, že každý z uchádzačov o funkciu volebného lídra potrebuje podporu najmenej deviatich členských strán PES.Na otázku TASR, čí SPÖ neplánuje postaviť vlastného kandidáta - kuloárne bruselské informácie hovoria, že by ním mohol byť rakúsky exkancelár Kern -, Leichtfried uviedol, že rakúski sociálni demokrati sa riadia líniou PES a počkajú si na konzultácie, ktoré vedie Costa.Upozornil, že poverenie Costu neznamená, že by sa on mal stať kandidátom PES v eurovoľbách, jeho úlohou je hľadať vhodnú osobu spomedzi socialistických a sociálnodemokratických strán v Európe.priznal Leichtfried.Dodal, že ďalšími politikmi, ktorí sa môžu zhostiť tejto úlohy, sú prvý podpredseda EK Frans Timmermans (Holandsko) alebo súčasná šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová (Taliansko).poznamenal v závere.